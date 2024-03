Quando inizieranno a scendere i mercati? Euro pronto a scendere contro dollaro?

Da più parti oramai si inizia a gridare alla bolla speculativa. Il rialzo dei mercati dallo scorso ottobre è ben superiore al 20% e non ci sono state soste signficative (superiori al 3%). Frattanto domani scadrà il secondo setup annuale e questo ha probabilità superiori a quello dell’8 marzo, di portare a ribassi. Inoltre, spesso le scadenze tecniche e la data dell’equinozio di primavera hanno portato alla formazione di punti di inversione. La domanda di tutti è: quando inizieranno a scendere i mercati? Cercheremo di dare una risposta nei prossimi paragrafi.

Euro pronto a scendere contro dollaro?

Il cambio ha chiuso la settimana in disscesa e al prezzo di 1,0806. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1,0695 e il massimo a 1,1054.Secondo gli schemi dell’analisi grafica la tendenza pluriennale dall’anno 2022 ha variato al ribasso, e quindi quando si vanno a studiare le dinemiche del cambio questo aspetto deve essere tenuto in forte considerazione. La settiamna ha appena chiuso con uno swing ribassista e il mese sembrerebbe “propenso” a seguire la stessa strada. A questo punto solo ritorni sopra a 1,0943 impedirebbero repentini ritorni verso 1,0695 nel brevissimo e verso la parità di più ampio repisto. Al momento discese dell’euro sono ritenute molto probabili. Da questo momento in poi i prossimi mesi, tranne rimbalzi di tanto in tanto, potrebbero essere in discesa e il rafforzamento del dollaro sarebbe solo all’inizio.

Quando inizieranno a scendere i mercati?

La chiusura della giornata di contrattazione del 22 marzo è avvenuta ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.493

Eurostoxx Future

4.993

Ftse Mib Future

33.822

S&P500

5.234,18

La tendenza in corso continua a essere rialzista sul time frame giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale e annuale e potrebbe continuare nei prossimi giorni.

Continuerà? Alcuni invetitori ritengono che il mercato arrivato ad un certo punto debba ritracciare per forza. Questo è vero, prima o poi ogni movimento, sia al rialzo che al ribasso, tende a correggere il suo percorso. Il problema è però uno ed uno solo: quando avverrà?

Nei prossimi giorni, primi cenni di inversione ribassista con una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiori ai seguenti livelli di prezzo:

Dax Future

18.155

Eurostoxx Future

4.923

Ftse Mib Future

33.355

S&P500

5.131.

Parlare dei se e dei ma sui mercati serve a poco, quello che conta per capire se i mercati inizieranno o meno a scendere lo abbiamo appena scritto. Il resto conta davvero poco, anzi fa perdere di vista il focus e potrebbe portare anche a degli errori. La migliore strategia è quella di seguire con disciplina un movimento si quando sale, che quando scende.

