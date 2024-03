Quali pericoli ci sono in questa settimana per i mercati? Semaforo verde dal dollaro yen. E il Vix?

Passate le Banche centrali e oramai dato quasi per scontato che i tassi non verranno tagliati fino a giugno/luglio, su cosa gli investitori concentreranno la loro attenzione? Come al solito, sui prezzi al consumo e sugli indicatori che potranno dare indicazioni sul futuro dell’inflazione. Quindi, in base ad essi, di volta in volta, si andrà a scommettere su un taglio o meno dei tassi di interesse. Quali pericoli ci sono in questa settimana per i mercati? Lo abbiamo appena scritto. Tutto però poi verrà generato sui grafici. Infatti, i prezzi tenderanno, come al solito, a scontare questo o quello scenario.

Previsioni dollaro yen

Alcuni investitori ritengono che quando il dollaro tende a rafforzarsi contro la valuta nipponica questo sia semaforo verde per il rialzo dei mercati. Al contrario, probabilmente le nubi si potrebbero addensare all’orizzonte.

Il cambio ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 151,40. Da inizio anno ha segnato il minimo a 146,48 e il massimo a 151,86. Il POC annuale è in area 150,07. Per quanto riguarda il breve termine, le medie dell’Alligator indicator sono impostate al rialzo e quindi questo lascerebbe presupporre un’ulteriore spinta rialzista per le prossime sedute di contrattazione.

Il recente superamento in chiusura settimanale di area 150,89 sembrerebbe aver formato uno swing rialzista (ABC) con obiettivo di medio termine (12/18 mesi?) verso l’area di 158. Come al solito le previsioni poi vanno analizzate di volta in volta e quindi vanno ritenute come mappe e non come una certezza. Al momento il primo supporto di breve termine è posto in area 148,91.

Il Vix

Non vediamo al momento alcuno sviluppo rilevante rispetto alle ultime rilevazioni. I prezzi continuano ad oscillare sui minimi in un trading range che genera poche indicazioni. Inoltre, non notiamo nessuna divergenza sui nostri oscillatori che ci possa dare indicazioni sul prossimo futuro.

Quali pericoli ci sono in questa settimana per i mercati?

La chiusura della giornata di contrattazione del 22 marzo è avvenuta ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.493

Eurostoxx Future

4.993

Ftse Mib Future

33.822

S&P500

5.234,18

Abbiamo appena visto che alcuni indicatori sembrerebbero continuare a puntare su ulteriori rialzi dei mercati azionari. La nostra attenzione invece, come al solito, verrà posta sui livelli grafici e su quali prezzi potrebbero portare o meno a una variazione della tendenza in corso. Al momento questa rimane rialzista.

La settimana appena iniziata è importante perchè vede scadere oggi il nostro secondo setup annuale. Ecci i livelli dei prezzi che potrebbero iniziare a formare un’inversione ribassista. Primi cenni di inversione ribassista con minimi decrescenti in seguito a una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore ai seguenti livelli di prezzo:

Dax Future

18.155

Eurostoxx Future

4.923

Ftse Mib Future

33.355

S&P500

5.131.

Staremo a guardare cosa accadrà.

