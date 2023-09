All’alba del nuovo millennio il rialzo stratosferico di Telecom Italia (all’epoca era quotata anche TIM) e di tutta la galassia dotcom aveva portato tantissimi benefici ai bilanci delle famiglie italiane. Chi non ha saputo accettare il declino di questi titoli, però, si è trovato a fronteggiare perdite enormi. Per capire di cosa stiamo parlando, le quotazioni di Telecom Italia hanno perso dai massimi storici circa il 97%. Dopo tanta sofferenza, però, adesso quelle Telecom potrebbero trasformarsi in azioni che potrebbero fare guadagnare molti soldi a i propri azionisti.

Quanto vale il titolo dell’ex monopolista di Stato secondo gli analisti?

Gli analisti hanno idea molto diverse tra loro riguardo il titolo Telecom Italia. Se si guarda al prezzo obiettivo a un anno espresso da ciascuno di loro negli ultimi tre mesi, infatti, ci si rende conto che si passa da una sopravvalutazione del 50% circa a una sottovalutazione di oltre il 35%. Tuttavia, il rating medio è in via di miglioramento essendo passato da Neutrale a Compra nel corso dell’ultimo mese.

Vista la storia travagliata del titolo, quanto è probabile il fallimento della società?

Per rispondere a questa domanda abbiamo considerato alcuni tra i più importanti indicatori utilizzati dagli analisti per valutare il rischio fallimento.

Il Piotroski F-score per Telecom Italia vale 6, un livello intermedio tra un’azienda molto solida (valori 8-9) e una sull’orlo del fallimento (0-2). Per l’indicatore Z-Altman che vale 0,3, invece, il rischio di fallimento potrebbe essere molto elevato. Molto spesso associato a questi due indicatori c’è l’indice di Sloan che da’ indicazioni sulla qualità degli utili. Nel caso di Telecom Italia, il risultato è molto buono.

Azioni che potrebbero fare guadagnare molti soldi ai propri azionisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 4 settembre a quota 0,3046 €, in rialzo del 3,46% rispetto alla seduta precedente.

Continua la corsa al rialzo per le quotazioni dell’ex monopolista di Stato. Adesso, però, potrebbero essere chiamate a una prova di forza per superare lo storico ostacolo in area 0,3193 €. Oltre questo livello il rialzo potrebbe continuare come da scenario indicato in figura. In caso contrario, le quotazioni potrebbero andare incontro a un nuovo ritracciamento..

