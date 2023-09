Se possiedi la linea nella mano di questa forma sei naturalmente destinato ad avere ricchezza, prosperità e denaro

L’educazione finanziaria è uno strumento fondamentale per riuscire ad avere un boom economico nella nostra vita, evitando sprechi ed investendo nel futuro. Ma un po’ di fortuna non guasta, così possiamo divertirci a vedere quale è il segno della ricchezza secondo l’arte del leggere la mano.

D’altronde per la chiromanzia i segni che abbiamo visibili nel nostro corpo non sarebbero altro che l’evidenza fisica di una predisposizione naturale che abbiamo già dentro di noi. Tra queste doti, c’è ovviamente la capacità di generare reddito, ma anche della tendenza alla prosperità in senso lato. La mano sinistra è quella relativa alle caratteristiche innate, mentre quella destra rappresenta le conoscenze e le capacità acquisite nel corso della vita. Il benessere è fondamentalmente collegato ad alcuni segni, ed in particolare alla linea del denaro e a quella della salute. Ecco cosa osservare, visto che se possiedi la linea nella mano di questa forma sai anche attirare grandi patrimoni a te.

Il segreto è la forma decisa e dritta

Per prima cosa occorre cercare la cosiddetta linea del denaro. Si trova, in direzione verticale, al di sotto del mignolo o dell’anulare. Vederla non è sempre facile: può essere estremamente flebile ed ondulata. La linea può anche scomparire, per poi riapparire, proprio come se fosse un fiume carsico. In questo caso il segno non è dei più propizi. Potrebbero addensarsi nubi sulla nostra capacità di gestione del patrimonio. Tutto ciò sembra portare ad una carriera di alti e bassi. La nostra vita professionale non è in grado di fare quel salto di qualità necessario per giungere alla piena efficienza.

Avere una linea dritta indica tradizionalmente capacità mentale nel saper gestire la ricchezza e nel riuscire a fare fruttare. Investimenti, progetti, guadagni in borsa, bitcoin, persino ritrovamenti di oggetti fortunati o di monete rare. La linea del denaro tanto più è evidente, maggiormente sarà propizia e segno di buona sorte. Una vera fortuna. Potremmo riuscire ad ottenere il petrolio da un buco sottoterra, se solo lo volessimo. C’è però la possibilità che un ulteriore segno completi il messaggio dato dalla nostra linea, ed è quella data dalla linea del sole.

Se possiedi la linea nella mano di questa forma

Questa fa riferimento alla notorietà. È anche questa una forma di prosperità e di ricchezza, solo che maggiormente legata alla gratificazione sociale ed all’affetto di tante persone. Questa linea si trova esattamente sotto l’anulare. Qualora una sua ramificazione si sposti verso il mignolo, è come se avessimo realizzato con i nostri soldi un investimento di successo; significa infatti che ispiriamo grande fiducia nelle nostre conoscenze, i quali non si faranno problemi ad affidarci dei soldi. E crearsi una rendita, è un ottimo modo per ingenerare una rendita passiva costante.

Letta diversamente, è come se chi avesse questa linea avesse maggiore possibilità di ricevere in eredità un piccolo tesoro. Se poi le due linee si collegano direttamente in forma chiara, allora potrebbe essere la nostra buona reputazione a farci ottenere tanti euro. Forse il segno più desiderato di tutti.

