Prenderà 1.400 euro sul conto corrente chi compra una nuova bici adesso, ecco il nuovo incentivo 

Un po’ per questioni di sostegno alle famiglie ed un po’ per questioni ambientali, ecco un nuovo Bonus bicicletta. Nulla a che vedere però con il Bonus che tanto ha fatto discutere in passato, cioè quello del Governo Conte bis. Adesso si tratta di un Bonus che riguarderà solo alcune famiglie.

Ecco nello specifico di cosa si tratta e come si fa ad arrivare a prendere l’intera agevolazione pari a 1.400 euro che finisce direttamente sul conto corrente dei beneficiari.

Prenderà 1.400 euro sul conto corrente chi ottiene l’ok al nuovo Bonus bici

Il ritorno del Bonus bicicletta, questa la notizia delle ultime ore che però nulla ha a che vedere con il vecchio Bonus introdotto dal Governo Conte. Si tratta di un Bonus tutto nuovo e prenderà 1.400 euro sul conto corrente chi compra una nuova bici e fa domanda alla Regione.

Infatti si tratta di un Bonus che vale per la Regione Emilia Romagna. Come dicevamo, con un occhio alle questioni di inquinamento, ecco che la bicicletta ormai da anni è stata oggetto di numerose iniziative delle autorità, adatte a favorire l’utilizzo e l’acquisto. Oggi parliamo del contributo economico del valore di 1.400 euro che la Regione Emilia Romagna mette in campo adesso. Ed è un Bonus con accredito diretto in conto corrente e quindi molto migliore dei classici aiuti sotto forma di crediti di imposta che spesso fanno parte integrante delle agevolazioni statali.

Bonus con e senza rottamazione

Il vecchio Bonus bicicletta, parlando di quell’incentivo statale del passato, aveva lo scopo di dare una spinta alla diffusione delle biciclette come strumenti di trasporto ad impatto ambientale contenuto. Senza considerare che si parla anche di un mezzo di trasporto sostenibile dal punto di vista economico per le famiglie. La stessa natura ha questo nuovo Bonus in Emilia Romagna. Il Bonus di oggi va da 700 euro per comprare una bici a pedalata assistita a 1.400 euro per le moderne cargo bike.

Il Bonus coprirà gli acquisti effettuati dai residenti in Emilia Romagna, purché effettuati a partire dal 7 agosto scorso. Nello specifico i 700 o i 1.400 euro di incentivo per l’acquisto sono fruibili, come dice il bando, solo a chi rottama un’auto perché in assenza di rottamazione il bonus scende a 500 euro per le bici a pedalata assistita ed a 1.000 euro per le cargo bike. Resta confermato che l’incentivo non può superare il 50% del costo di acquisto della bici o il 70% dello stesso costo in caso di rottamazione.