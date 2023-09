Svelato il taglio di capelli dell’autunno, il bob dei ricchi che illumina e ringiovanisce il viso

L’acconciatura destinata a spopolare nella nuova stagione è elegante e precisa nei dettagli. Si porta con disinvoltura, e le ragazze ricche ne andrebbero matte. Tuttavia, non è per tutte le tasche: vediamo perché.

Anche se molte donne preferiscono portare la chioma lunga, oggigiorno i capelli corti sono di gran moda. Lo certifica il bob, un’acconciatura intramontabile che si ripropone ogni volta in salse diverse. Quest’anno sembra che si stia imponendo sulle passerelle una variante particolarmente stilosa. L’abbiamo vista raggiante in primavera e anche in autunno terrà compagnia con stile. Si tratta dell’expensive bob, che con le sue rifiniture nette e la precisione millimetrica sorprenderà tutte.

Svelato il taglio di capelli dell’autunno che dona carattere e brillantezza

Anche se si associa solitamente a un caschetto da ragazza ricca, l’expensive bob sta bene anche su chi non ha un patrimonio da star. Il taglio del momento dona lucentezza ai capelli, e fa perdere anni sulla carta d’identità. Nella sua composizione non vi sono stratificazioni, né sfoltimenti sulle punte. L’attenzione maniacale verso i particolari è il vero tratto distintivo di quest’acconciatura veramente chic.

Nel risultato finale, il perimetro del caschetto si delinea tra la mandibola e gli zigomi, mantenendo una finitura perfettamente dritta. È un taglio affilato e piuttosto squadrato, che sfrutta ogni centimetro della chioma per donarle luminosità.

Mantenerlo ha un costo

Se da un lato attrae per la sensualità che sprigiona, dall’altro l’expensive bob non è per tutte. Chi non ama la manutenzione frequente o non ha voglia di spendere troppi soldi dal parrucchiere, dovrebbe fare attenzione. Infatti, la gestione di questo caschetto non è così semplice. Nello specifico, potremmo dover prendere un appuntamento in salone ogni sei settimane circa. Non una spesa di poco conto, stimando che in media per un taglio ci vogliono almeno 20 euro e altrettanti per la piega. Insomma, dopo aver svelato il taglio di capelli dell’autunno sembra doveroso informare su ogni aspetto.

Ma a chi sta bene l’expensive bob? Per sapere se ci dona, possiamo attenerci alla regola dei 5,5 cm. In sintesi, dovremmo prendere le misure del nostro viso. Se il punto d’intersezione tra il lobo dell’orecchio e il mento è meno del valore di riferimento, il taglio farà al nostro caso. E la tinta per valorizzarlo al meglio? Possiamo optare per un castano prezioso, molto gettonato nella stagione invernale. Oppure, seguire l’esempio della supermodella britannica Jourdan Dunn e liberare il fascino del nero corvino. Qualunque sarà la nostra scelta, non potremo che fare un figurone in mezzo alla folla.

Come risparmiare dal parrucchiere?

La spesa per farsi sistemare i capelli può risultare consistente, si sa. Per risparmiare almeno sulla colorazione, invece della solita tinta potremmo optare per una soluzione casalinga: l’henné. Si tratta di un colorante naturale che ravviva i capelli. I prodotti più economici in commercio si aggirano sui 5 euro. Comunque, di solito si riesce a procurarsene una confezione per circa 10 o 12 euro.

In alternativa, potremmo farci la piega da casa. Importante in questo caso è disporre degli strumenti migliori. Tra le spazzole che consigliamo ci sono la Tangle Teezer Compact Style, la Moroccanoil MO-CBRUSH35 e quella in legno di Diego dalla Palma.

(n.d.r. I marchi indicati vengono riportati a titolo di informazione e gratuitamente. Non esiste rapporto diretto o indiretto fra l’Autore del’articolo, la nostra Testata con i marchi e le aziende indicate)