Con questi trucchi per la lavatrice si può risparmiare anche più di 40 euro in bolletta

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più usati in casa, ma anche uno dei più energivori. Scopri come lavare il bucato in modo sostenibile e quanto puoi risparmiare ogni anno.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utili e indispensabili in casa, ma anche uno dei più costosi in termini di consumo di energia elettrica e acqua. Secondo i dati dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), una lavatrice di classe A+++ consuma in media 150 kWh ogni anno. Invece una lavatrice di classe D consuma oltre 290 kWh.

Con questi trucchi per la lavatrice si può risparmiare molto

La scelta di una lavatrice di classe più elevata può fare risparmiare dai 30 ai 40 euro all’anno a seconda del numero dei lavaggi annui. Ma ci sono altri trucchi che possono fare risparmiare in bolletta, specialmente per chi ne fa un uso intensivo. I sistemi intelligenti, come il dosaggio automatico del detersivo, il rilevamento del carico e la connessione da remoto, ottimizzano il lavaggio e riducono gli sprechi.

Possiamo risparmiare anche lavando il bucato a basse temperature, preferendo i programmi a 30°C o meno, che consumano meno energia. Meglio lavare a 60°C o 90°C solo i capi che richiedono una maggiore igiene, come lenzuola, asciugamani e vestiti per bambini.

Altri piccoli accorgimenti per abbassare la bolletta

Riempire bene il cestello, senza superare il carico massimo indicato dal produttore, per sfruttare al meglio l’energia e l’acqua impiegate. Se il bucato è poco, usare i programmi appositi per il mezzo carico o il carico ridotto, che riducono il consumo di risorse.

Scegliere i programmi più brevi e adatti al tipo di tessuto, evitando quelli troppo lunghi o aggressivi, che consumano più energia e rovinano i capi. Fare la lavatrice negli orari in cui l’energia elettrica costa meno, cioè di notte o nei giorni festivi, se si ha un contratto con tariffazione bioraria o multioraria.

Con questi trucchi per la lavatrice è possibile risparmiare fino al 50% di energia e acqua con un beneficio sia economico che ambientale. E per risparmiare sulle bollette del riscaldamento leggi l’articolo: addio alle bollette stratosferiche per riscaldare casa.