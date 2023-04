In questo lungo fine settimana pasquale, siamo andati alla ricerca delle azioni che nel medio/lungo periodo potrebbero dare grandi soddisfazioni ai propri azionisti. Abbiamo, quindi, selezionato quei titoli azionari che hanno visto le medie incrociare al rialzo sul time frame settimanale. Tra le poche azioni che hanno superato questa selezione, quelle di IREN e Tamburi. Cerchiamo di capire, quindi, quali potrebbero essere gli obiettivi di questi titoli azionari e il loro potenziale rialzista. Da notare che già alcune settimane IREN e Tamburi avevano stupito al rialzo sul time frame giornaliero. Adesso si sono confermate anche sul time frame settimanale rafforzando l’ipotesi che possono essere azioni che nel medio/lungo periodo potrebbero dare grandi soddisfazioni ai propri azionisti.

Ottimo break rialzista per IREN che accelera al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni IREN (MIL:IRE) hanno chiuso la seduta del 6 aprile a quota 1,86 euro in rialzo dell’1,81% rispetto alla seduta precedente.

Era esattamente da un anno che non si vedevano tre settimane consecutive al rialzo. Un dato che conferma la forza del titolo che, non solo ha visto le medie incrociare al rialzo, ma anche rompere l’importantissima resistenza in area 1,84 €. Potrebbero, quindi, essersi create le condizioni per una continuazione del rialzo fino in area 2,251 €. Qualora, poi, anche questa resistenza dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero anche portarsi in area 2,662 €. Da notare come nelle ultime settimane il titolo IREN abbia recuperato forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 1,84 € potrebbe spingere nuovamente al ribasso le quotazioni di IREN,

Le azioni Tamburi presentano un potenziale rialzista molto interessante

Le azioni Tamburi (MIL:TIP) hanno chiuso la seduta del 6 aprile a quota 8,38 euro in rialzo dell’1,21% rispetto alla seduta precedente.

Per questo titolo non abbiamo ancora assistito alla svolta rialzista. Come si vede dal titolo, infatti, le quotazioni si trovano ancora sotto l’importantissima resistenza in area 9,00 €. Solo il superamento di questo livello potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione rialzista verso area 11 €, prima, e area 12,9 €, poi.

Se la resistenza non dovesse cedere, le quotazioni potrebbero prendere la strada del ribasso. Una conferma in tal senso si potrebbe avere con una chiusura settimanale inferiore a 7,80 €.