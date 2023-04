Usare la frutta come contorno per recuperare la forma fisica-proiezionidiborsa.it

Come ogni anno, ogni volta che ci avviciniamo al periodo estivo sentiamo l’esigenza di tornare in forma. Spesso questo ci porta a sacrifici estremi a tavola, con tante rinunce e piatti poco gustosi. Tuttavia è risaputo che ad appesantirci sono cibi particolarmente grassi e condimenti eccessivi. Invece di rinunciare, potremmo infatti sostituire questi alimenti, con qualcosa di più sano. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ogni anno siamo soliti arrivare alla stagione estiva con l’acqua alla gola. In poco tempo infatti pretendiamo di essere pronti per la temuta prova costume. Ma spesso non è così perché i chili di troppo non permettono e ci imbattiamo in diete poverissime di cibo. Tuttavia è possibile recuperare la forma fisica ideale anche senza troppe rinunce. Sostituendo semplicemente cibi particolarmente grassi e conditi con alimenti sani. Possiamo fare questo utilizzando la frutta per preparare i contorni a tavola.

Mangiare frutta aiuta a dimagrire con gusto

É risaputo che la frutta apporta numerose vitamine e pochi grassi. Soprattutto costituisce un’importante fonte di idratazione per il nostro corpo. La frutta, presentata come contorno, ha sempre trovato larghi consensi. Per secoli le popolazioni montane hanno usato le castagne come contorno. Mentre gli abitanti delle regioni tropicali hanno usato i loro profumatissimi frutti per farne insalate e grigliate. Esistono tantissime combinazioni gustose per arricchire i nostri pasti.

É possibile recuperare la forma fisica ideale: basta utilizzare la frutta per contorno

Tra i contorni più leggeri e semplici da realizzare con la frutta ecco alcune soluzioni. Possiamo ad esempio preparare un buon purè di mele: con soli tre ingredienti. Per preparare questo contorno ci occorrono solo 4 mele, sale e limone. Dopo aver affettato sottilmente le mele, è necessario cuocerle, senza sbucciarle, in una pentola coperta di acqua. Quando cominceranno a sfarsi, passarle al setaccio. Si otterrà a questo punto un purè molto denso. Aggiungere mezzo bicchiere di acqua, un pizzico di sale e una buccia di limone grattata. Rimettere sul fuoco per qualche minuto e infine versare il composto in un piatto. Possiamo in alternativa preparare una fresca e buona insalata con le arance.

Insalata di arance: ecco come realizzarla

Per realizzare questa ricetta ci occorrono: 4 arance, aglio, sale, pepe e olio di oliva. Con un coltellino affilatissimo bisogna eliminare la buccia, sia gialla che bianca. Affettare il più sottile possibile, nel senso trasversale. E’ necessario strofinare le pareti di un’insalatiera con uno spicchio di aglio. Man mano asportare la parte usata e ormai priva di polpa. In conclusione, salare e fare una bella macinata di pepe. Infine irrorare le arance con un filo d’olio di oliva e servire in tavola. Naturalmente esistono ancora tante combinazioni di frutta ideali per sostituire un contorno un po’ troppo condito e grasso. A suggerirci i migliori piatti saranno senza dubbio i frutti di stagione. I prodotti di stagione contengono meno sostanze chimiche ed sono più ricchi di sostanze nutritive. Insomma è possibile mantenersi in forma senza rinunciare al gusto di un buon contorno.