Pranzo estivo leggero e veloce: scopri la ricetta fresca e deliziosa dell’insalata di gamberi

Troppo caldo e nessuna voglia di cucinare? Non spendere soldi con il delivery o pranzando fuori, prova questa buonissima insalata!

In estate siamo sempre alla ricerca di pasti leggeri e veloci che non appesantiscono lo stomaco durante le giornate calde. Tra le tante ricette ideali per questa stagione, l’insalata di gamberi spicca per il suo gusto fresco e irresistibile. Si può preparare in anticipo o anche al volo nella pausa pranzo perché è pronta letteralmente in 5 minuti. Ma utilizzando ingredienti diversi può anche trasformarsi in un piatto gourmet da servire agli ospiti. Niente ore perse a preparare piatti elaborati, ma pochi minuti che ti faranno fare bella figura. Vediamo insieme come prepararla e quali altri ingredienti aggiungere!

Pranzo estivo leggero e veloce: l’abbinamento perfetto è con l’avocado

Tutti i tipi di pesce, ma soprattutto i gamberi e le mazzancolle, si abbinano alla perfezione con l’avocado. Questo frutto originario del Centro America è ormai entrato nelle cucine di tutto il Mondo. Il suo sapore delicato si sposa con tantissimi piatti diversi e dà quel tocco in più alle insalate. Perfetto anche abbinato all’uovo in camicia su una fetta di pane tostato è ottimo anche a colazione. L’unica cosa difficile è capire quando è maturo e cremoso. Ma per questo c’è un trucco, controllare il picciolo, se si stacca facilmente è della consistenza giusta. Però controlla sempre anche il colore della buccia e la consistenza al tatto. Deve essere morbido e la buccia dal colore tendente al marrone scuro.

Idee per un’insalata fresca, veloce e super gustosa

Prima di tutto devi preparare i gamberi, puoi bollirli, cuocerli al vapore o passarli velocemente in padella. In tutti i casi in 5 minuti avrai la base per la tua insalata fresca e nutriente. Poi puoi aggiungere l’avocado maturo tagliato dadini, qualche pomodorino e un cetriolo a fettine sottili. Condisci con un filo d’olio, pepe, sale e un po’ di succo di lime e via. Il tocco in più che farà felice il tuo palato? Metti in infusione del basilico fresco tritato e crea un’emulsione per condire l’insalata.

Per una versione più particolare puoi aggiungere del mango e della rucola, ad esempio. Se vuoi qualcosa di fresco ma consistente, utilizza questi abbinamenti per condire il cous cous. Oppure trita in maniera grossolana i gamberi, aggiungi dei pomodori secchi tagliati a striscioline. Se ti piace metti qualche cappero e un po’ di stracciatella, così diventerà un piatto paradisiaco!

Insomma, per un pranzo estivo leggero e veloce i gamberi sono la soluzione perfetta. Abbinati all’avocado formano un piatto ricco che ti sazierà senza appesantirti. Con pochi ingredienti e pochi minuti di preparazione, puoi goderti un pranzo gustoso e salutare. Non ti resta che preparare i gamberi e abbinarli come più ti piace!

