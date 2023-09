Sulle tracce di Brad Pitt sulle Dolomiti: quanto costa soggiornare sul lago dove ha incontrato Mauro Corona

Ha provocato un grande clamore l’arrivo di Brad Pitt in Alto Adige qualche giorno fa. Il divo americano è atterrato all’aeroporto bolzanino fra lo sconcerto e lo stupore dei viaggiatori presenti. Sembra che il bello di Hollywood voglia trascorrere qualche giorno alla scoperta delle Dolomiti con la propria moto.

Proprio ieri una nuova apparizione: una foto al Lago di Misurina con l’alpinista Mauro Corona. L’incontro casuale della strana coppia è stato immortalato e subito diffuso sui social dell’opinionista di Bianca Berlinguer. Pitt sembra aver molto apprezzato lo scenario paradisiaco del Lago di Misurina, soprannominato non a caso “La perla del Cadore”. Quanto costa però trascorrere un soggiorno in zona e magari avere la fortuna di Mauro Corona ed imbattersi nella star americana?

Sulle tracce di Brad Pitt sulle Dolomiti: quanto costa soggiornare ad Auronzo di Cadore?

Per chi stesse pensando di esplorare la zona che l’attore americano ha potuto ammirare nei giorni scorsi, offriremo alcuni spunti per un weekend o una vacanza autunnale. La stagione autunnale è perfetta per recarsi sul Lago di Misurina. I colori della pineta che si riflettono nel bacino d’acqua offrono una sensazione di pace e relax. Le Tre Cime di Lavaredo si ergono, in tutta la loro imponenza, per custodire il lago garantendo panorami da fotografare e ricordare per sempre.

Il giro dello specchio d’acqua dura circa tre quarti d’ora ed è assolutamente agevole adatto anche a gambe non allenate. Se si vuole, poi, è possibile noleggiare dei pedalò per attraversare il lago oppure si può intraprendere uno dei numerosi percorsi che partono dalle rive e raggiungono punti in altura. Ad esempio la strada a pedaggio percorribile in auto arriva direttamente a 2.330 m di altitudine al Rifugio Auronzo. Quest’ultimo ai piedi delle tre celebri vette si può raggiungere anche in autobus. Altra splendida escursione è quella che porta al Rifugio Col de Varda proprio sopra Misurina.

Quanto costa un weekend al Lago di Misurina?

Attraverso un comparatore di prezzi per strutture alberghiere, abbiamo trovato un’occasione per un soggiorno a partire da domani. Si tratta di un hotel a 3 stelle direttamente affacciati sul Lago di Misurina. Una notte in camera Superior dotata di balcone vista lago ha un prezzo di 155 € per 2 adulti. Se si desiderano i comfort e le coccole di un hotel 4 stelle, sempre sulle rive del lago, troviamo un hotel che attraverso i canali online propone una stanza a 184 € per due persone con colazione e soggiorno. Potrebbe essere una soluzione perfetta se si volessero ricaricare le pile per un weekend all’insegna del benessere, la struttura è dotata di piscina coperta, bagno turco, docce emozionali, idromassaggio e sauna.

Spostandoci a circa 13 km dal lago possiamo risparmiare notevolmente in quanto potremmo soggiornare in una struttura 3 stelle in camera doppia per due adulti a 93 € a notte. L’autunno è una stagione meravigliosa per fare escursioni e scoprire le cime più belle delle Dolomiti, che ospiteranno nel 2026 le Olimpiadi Invernali. Non dimentichiamo poi che per chi volesse rimanere sulle tracce di Brad Pitt sulle Dolomiti, alcuni quotidiani hanno rivelato che potrebbe essere diretto a Merano. Come si suol dire “stay tuned!”

Lettura consigliata

Quanti soldi è costata la casa del Grande Fratello? Quanto costa mantenerla? Cifre da fare invidia ai Ferragnez