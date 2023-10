In autunno visita questi sconosciuti borghi in Italia, perle di meraviglia e bellezza

Se stai organizzando delle gite fuori porta in autunno, ecco i 3 borghi in Italia da visitare assolutamente.

L’autunno è una stagione magica per esplorare l’Italia, poiché il paesaggio si trasforma in una tavolozza di colori caldi e le folle estive si diradano. Mentre molte persone si affollano nelle città più famose come Roma, Firenze e Venezia, ci sono numerosi borghi sconosciuti che meritano una visita durante questa stagione. Ecco tre borghi incantevoli da scoprire in Italia durante l’autunno.

Iniziamo dall’Umbria e visitiamo Castelluccio di Norcia

Nascosto tra le colline dell’Umbria, Castelluccio di Norcia è un piccolo borgo pittoresco noto per i suoi campi di fiori di lenticchie. Durante l’autunno, questi campi esplodono in una tavolozza di colori, creando uno spettacolo mozzafiato. Gli amanti della natura e gli appassionati di fotografia troveranno in questa stagione il momento perfetto per visitare. Il borgo stesso è affascinante, con le sue case di pietra e le stradine acciottolate che invitano a lunghe passeggiate romantiche.

In Campania ci attende Sant’Agata de’ Goti

Sant’Agata de’ Goti è un gioiello nascosto situato nella regione della Campania, a breve distanza da Napoli. Questo borgo medievale è noto per la sua architettura affascinante, con strade strette e tortuose, archi in pietra e edifici ben conservati. Durante l’autunno, le vigne circostanti sono in piena vendemmia, offrendo l’opportunità di degustare deliziosi vini locali. La cucina tradizionale campana raggiunge il suo apice in questa stagione, con piatti come la zuppa di zucca e la pasta fresca alle castagne.

In autunno visita questi sconosciuti borghi in Italia perché ti faranno letteralmente innamorare

Infine, nascosto nel cuore delle montagne dell’Abruzzo, troviamo Santo Stefano di Sessanio è un borgo medievale che sembra sospeso nel tempo. Le sue case in pietra e le strade lastricate rendono questo luogo un’attrazione unica. Durante l’autunno, il paesaggio circostante si copre di foglie dorate, creando uno spettacolo mozzafiato. È anche il momento perfetto per fare escursioni nei parchi nazionali circostanti, come il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. In questi borghi sconosciuti, potrai godere di una tranquillità che è difficile trovare nelle città più turistiche. L’autunno aggiunge un tocco speciale a queste destinazioni, trasformandole in luoghi ancora più affascinanti da visitare. Mentre il resto del mondo si affolla nei luoghi più noti, concediti il lusso di scoprire questi tesori nascosti e di immergerti completamente nella bellezza autunnale dell’Italia.

Dunque, in autunno visita questi sconosciuti borghi in Italia che ti faranno sicuramente innamorare. I fine settimana saranno decisamente interessanti e divertenti con queste gite fuori porta. E avrai l’occasione di visitare nuovi luoghi che probabilmente ancora non conosci e che ti lasceranno decisamente di stucco.

Lettura consigliata

Facciamo crollare i prezzi sulla bolletta della luce con questi trucchi che pochissimi conoscono