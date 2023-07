Una pianta bellissima dalle foglie grandi che arriva da lontano da scegliere per abbellire la casa 

Piante o animali, questo è il dilemma. In tanti hanno optato per la prima opzione. La decisione è legata al fatto che, indiscutibilmente, curare una pianta è decisamente più semplice del prendersi cura di un animale. Esistono piante di tutti i tipi e per tutti i gusti. Sarà sufficiente scegliere con cura.

Le piante danno meno lavoro rispetto ad un cane o un gatto. Per questo motivo sono tante le persone che hanno deciso di dedicarsi a queste amiche verdi riempiendone la casa. Ce ne sono varietà di tutti i tipi, dalle classiche verdi a quelle ricche di fiori colorati. Molte, come il fiore di loto, sono ideali per essere coltivate in giardino. Tra le piante più belle da tenere in casa troviamo la Begonia maculata Wightii che arriva dal Brasile. Come la Monstera anche la Begonia sarà perfetta per essere coltivata in casa.

Una pianta bellissima dalle foglie grandi che arriva da lontano

La Begonia maculata Wightii è una meravigliosa pianta a pois. Una sempreverde ideale per essere coltivata all’interno di un appartamento. Come la maggior parte delle piante anche la Begonia ama la luce ma mal tollera i raggi diretti del sole. Per questo motivo sarà perfetto sistemarla in una stanza luminosa ma lontana dai raggi diretti e, soprattutto, dalle fonti di calore come stufe e termosifoni. Se tenuta all’aperto, quanto la temperatura è superiore ai 20 gradi, meglio un’esposizione ombreggiata.

Il terreno della begonia dovrà essere ben drenato, si consiglia di sistemare dell’argilla espansa sul fondo del vaso. Per quanto riguarda le irrigazioni dovranno essere frequenti e, soprattutto, vaporizzare quotidianamente. Osservare le foglie sarà un buon modo per valutare la salute della pianta. Nel caso di foglie gialle si sarà di fronte ad eccessive innaffiature. Ridurle per evitare marciume radicale e morte della pianta. Se curata a dovere, poi, la Begonia ci regalerà anche una bella fioritura nel periodo primaverile.

Cosa comprare

La Begonia potrà essere acquistata direttamente in un vivaio o negozio specializzato oppure su internet. Esistono, infatti, diversi siti utili per scegliere la pianta migliore per noi. I prezzi varieranno da circa 20 euro ad una cinquantina di euro. Tutto dipenderà dalle dimensioni e dallo stato della nostra Begonia. Una pianta bellissima dalle foglie grandi che arriva da lontano davvero semplice da curare.

Lettura consigliata

Allontanare api e vespe dal giardino e balcone di casa: ecco cosa utilizzare e un trucchetto con l’alluminio