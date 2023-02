Dopo qualche anno di esitazione, le quotazioni di Brembo potrebbero essere sul punto di partire nuovamente al rialzo. Da quale mese a questa parte, infatti, si stanno comportando come azioni che frenano in Borsa solo per offrire occasioni di acquisto. D’altra parte la storia di questo titolo azionario è molto peculiare. Tra il 1998, anno della sua quotazione, e la fine del 2011 non è successo molto sul titolo. Da quel punto in poi, però, è scattato un fortissimo rialzo che nel giro di meno di sei anni ha fatto guadagnare al titolo circa il 1.400%. Dal 2018 in poi, però, è iniziata una fase laterale che sta ancora attanagliando le azioni Brembo. Tuttavia si possono notare i primi segnali di riscossa. Tanto che i massimi storici sono vicini e potrebbero presto essere abbattuti.

Azioni che frenano in Borsa solo per offrire occasioni di acquisto: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Brembo (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 15 febbraio a quota 13,38 euro, in rialzo dell’1,90% rispetto alla seduta precedente.

Il rialzo sul titolo è in corso ormai da fine 2022. Tanto che sono ormai 32 le sedute consecutive con le medie incrociate al rialzo. Un dato che non si vedeva dal 2017. Inoltre, un rialzo dell’1,90% supportato da volumi in crescita di oltre il 100%, in una seduta che ha visto l’indice milanese abbastanza incerto, è una chiara dimostrazione di forza.

I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 12,75 €.

La valutazione del titolo

L’analisi secondo i multipli di mercato ci dice che le azioni Brembo sono sopravvalutate qualunque sia l’indicatore utilizzato. Anche se si guarda al fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, le azioni Brembo sono sopravvalutate. Infine, anche secondo alcune riviste specializzate gli analisti hanno un prezzo obiettivo medio che esprime una sostanziale corretta valutazione alle quotazioni attuali. La dispersione tra le diverse raccomandazioni, invece, è del 15% circa.

L’indice di liquidità è molto superiore a 1, per cui non ci sono problemi riguardo la situazione finanziaria.

