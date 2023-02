Ecco i migliori segni zodiacali che dal 22 febbraio godranno di un’immensa fortuna grazie ai movimenti della Luna

Secondo l’oroscopo, l’influenza della Luna avrà degli effetti positivi su vari segni zodiacali, alcuni dei quali, progressivamente, inizieranno a riprendersi dopo un inizio 2023 difficile. Ecco quali saranno!

Dal 13 al 19 febbraio 2023 la Luna passerà gradualmente dalla costellazione dello Scorpione a quella del Sagittario. Questa transazione, però, non avrà una grossa influenza sulle nostre vite e passerà in sordina senza nessun avvenimento importante.

La data su cui bisogna puntare l’attenzione, invece, è il 22 febbraio. In questo giorno speciale, infatti, la Luna stazionerà in diversi punti della volta celeste si avvicinerà ad alcuni pianeti. Ad esempio, già alle 08:57 ora italiana, sarà Venere a congiungersi con la Luna, appena due giorni dopo il novilunio.

Più tardi, sempre nello stesso giorno, alle 10:41 ora italiana, la Luna e Venere raggiungeranno l’appulso, ossia la minima distanza apparente tra due corpi celesti dal punto di vista degli osservatori terrestri. Alle 22:58 ora italiana, invece, la falce di Luna crescente sarà in congiunzione con Giove. Qualche ora più tardi, infine, si unirà a loro anche Venere, che stazionerà lì poco lontano.

Ecco i migliori segni zodiacali che stravolgeranno la loro vita già dai prossimi giorni

Tutti questi movimenti della Luna, saranno decisivi per le sorti di alcuni segni zodiacali che, inondati da un’immensa energia positiva, termineranno il mese di febbraio nel migliore dei modi ed inizieranno quello di marzo davvero alla grande.

Tra i segni più colpiti da questa ondata di fortuna sarà il Cancro. Dopo un mese di febbraio davvero molto complicato, nei prossimi giorni la situazione potrebbe migliorare, mantenendosi stabile anche durante il mese di marzo e per tutta la primavera.

Sul lavoro, ad esempio, ci saranno grosse novità per quanto riguarda l’arrivo di nuovi clienti e collaborazioni. Queste nuove esperienze ti faranno maturare molto e ti aiuteranno anche a guadagnare di più rispetto a prima.

Con la posizione favorevole della Luna e di Venere, il mese di marzo sarà piuttosto sereno anche dal punto di vista sentimentale. Nella coppia, infatti, si faranno sempre più spazio le emozioni positive ed il dialogo, ma attenzione a non farsi sopraffare dalla gelosia!

La quiete dopo la tempesta

Un altro segno che finalmente riuscirà a trovare riscatto, dopo un inizio 2023 molto instabile, sarà l’Acquario. Già in questi giorni, l’influenza di Giove, in armonia con il Sole, ti sta regalando qualche soddisfazione in più.

Tuttavia, il bello deve ancora venire! Infatti, dalla prossima settimana, anche Venere e la Luna saranno in un aspetto davvero ottimale per te e potrebbero renderti la vita più semplice su vari fronti. Partendo anche qui dal lavoro, assisterai ad un cambiamento netto sia nel rapporto con i colleghi che con i superiori.

Le vecchie antipatie dello scorso anno diventeranno un brutto ricordo e ciò ti renderà anche più produttivo e concentrato nel raggiungere i tuoi obiettivi.

Riguardo ai sentimenti, invece, ci sarà ancora qualche rallentamento fino agli ultimi giorni di febbraio. Già con l’arrivo di marzo, il rapporto con il partner dovrebbe migliorare, così come quello con gli amici, di cui molto spesso ti lamenti. Quindi, ecco i migliori segni zodiacali che concluderanno il mese di febbraio col botto e trascorreranno con serenità la stagione primaverile.