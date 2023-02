Puoi dare a una stella il nome della persona che ami ma per i Pianeti è un altro paio di maniche

Procedure studiate e numeri in serie per individuare i nomi dei corpi celesti, così gli studi sono più comprensibili e la comunità scientifica è più organizzata. I nomi nello spazio hanno una serietà indiscutibile

La NASA lancia sondaggi su Twitter per chiedere ai follower i nomi più apprezzati da affibbiare a 7 esopianeti scoperti recentemente. Si tratta ovviamente di un gioco che gli internauti hanno però preso sul serio rispondendo in massa nelle maniere più originali. Ma come viene scelto realmente il nome di un Pianeta, di una cometa e o di una stella appena scoperta?

Il compito spetta all’Unione Astronomica Internazionale che pubblica i bollettini indicando i nomi assegnati ai corpi celesti. Le modalità non sono più le stesse utilizzate secoli fa, oggi il nome è formato da numeri e lettere legati alla caratteristica della stella e all’anno della scoperta. Inoltre viene aggiunto il nome dello scopritore o del gruppo di scienziati che hanno partecipato alla ricerca. Se l’osservazione è avvenuta in più fasi potrebbe venire aggiunto un ulteriore numero.

Nessun prodotto commerciale in gioco

Puoi dare a una stella il nome della persona che ami, Online Star Register mantiene aggiornato il data base di quelle più vicine al nostro Pianeta. Si può scegliere una stella delle 12 costellazioni dello zodiaco oppure una dell’emisfero in cui ci troviamo o una a caso. Esiste un modulo d’ordine e la star gift può essere personalizzata. Per quanto riguarda i Pianeti, invece, il discorso cambia bruscamente. Le sigle create potrebbero sembrare fredde ma i nomi sono una faccenda seria. L’Unione Astronomica Internazionale deve scegliergli per evitare che si crei confusione.

Nel mentre che gli scienziati controllano che la scoperta non sia già stata fatta in passato, viene assegnato al corpo celeste un codice provvisorio. Poi viene assegnato un codice permanente simile all’ISBN dei libri. Quindi vengono vagliate le varie proposte.

I criteri sono rigidi, nello spazio non c’è spazio per gli scherzi. Per le comete viene scelto il nome dello scopritore, per gli asteroidi i nomi sono più fantasiosi ma è vietato legarli a prodotti commerciali. Niente Adidas, Nike o Moncler. Il nome diventa ufficiale in seguito a una circolare. Ci sono più di 23 mila Pianeti minori che sono stati battezzati seguendo regole rigide. La procedura ha un unico scopo, cioè quello di rendere più fluida la comunicazione all’interno della comunità scientifica.

L’Universo è uno spazio illimitato con numerosi fenomeni da studiare, ma le possibilità dell’uomo sono ancora limitate. In passato sono nate diverse incomprensioni che hanno rallentato il progresso scientifico proprio a causa delle denominazioni. Tutti i corpi celesti devono avere una nomenclatura precisa. Ogni punto di riferimento diventa fondamentale.

I corpi che gravitano dietro l’orbita di Nettuno hanno, per esempio, nomi legati alle divinità che possono essere di diversa origine come l’hawaiana Haumea dea della fertilità e del parto. A proposte come questa il gruppo prescelto ha dovuto dare un voto quindi è avvenuta la pubblicazione nella gazzetta della nomenclatura planetaria e l’inserimento nelle mappe. Durante le esplorazioni questi punti vengono utilizzati per stabilire con assoluta precisione il posto in cui effettuare gli atterraggi.