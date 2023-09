Azioni che fanno perdere soldi e azioni che ne fanno guadagnare: cosa fare con A2A e CNH Industrial?

La seduta del 13 settembre è stata caratterizzata da un indice Ftse Mib sempre in territorio negativo. In questo scenario a tinte fosche si sono distinti due azioni che hanno registrato la migliore e la peggiore performance di giornata: A2A e CNH Industrial. Come sempre accade, quindi, ci sono state azioni che fanno perdere soldi e azioni che ne fanno guadagnare. Diamo, quindi, uno sguardo a quelli che potrebbero essere gli scenari più probabili per questi due titoli azionari.

Eccellente segnale rialzista per A2A che adesso potrebbe accelerare verso i massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo A2A (MIL:A2A) ha chiuso la seduta del 13 settembre a quota 1,8245 €, in rialzo dell’1,96% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Ottima prova delle azioni A2A che da marzo 2023 in poi stanno mostrando una forza relativa superiore a quella del Ftse Mib. In particolare, la chiusura del 13 settembre potrebbe essere particolarmente importante in quanto ha confermato la rottura della forte area di resistenza a 1,776 €. A questo punto, quindi, le quotazioni potrebbero spingersi verso i massimi a 20 anni seguendo lo scenario mostrato in figura.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 1,776 € potrebbe favorire una ripresa del ribasso.

Tra le azioni che fanno perdere soldi CNH Industrial non è messa molto bene anche per il medio periodo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 13 settembre in ribasso del 2,86% rispetto alla seduta precedente a quota 12,39 €.

Dopo una crescita ininterrotta tra il 2020 e il 2022, per le azioni CNH Industrial questo 2023 si sta trasformando in un calvario. Con un ribasso di oltre il 17% da inizio anno, infatti, è uno dei peggiori titoli azionari del Ftse Mib e adesso potrebbe essere sul punto di accelerare nuovamente al ribasso.

Come si vede dalla figura seguente, il livello spartiacque passa per area 12,2 €. Una chiusura inferiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte a un ribasso che potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea continua.

Viceversa, una molto probabile definitiva inversione rialzista potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 13,32 €.

