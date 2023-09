Wall Street continua a mantenere trend rialzista: e ora?

Fra il 28 e il 30 agosto sembra che sia iniziata una fase rialzista per i marcati azionari internazionali. Questa potrebbe aver messo fine al ribasso iniziato intorno al 4 agosto, altrimenti saranno guai! Perchè? Se verranno rotti i minimi segnati nel mese di agosto, potrebbe partire un sell off di almeno un altro 7/10% fino al setup del 30 novembre. In questa data, e nelle due settimane successive invece, il nostro percorso campione annuale attende il massimo del 2023. Cosa accadrà? Wall Street continua a mantenere trend rialzista da un paio di settimane: e ora?

Gli oscillatori

Le medie a 200/400 e 600 settate sui time frame settimanali continuano a rimanere impostate al rialzo, e le velocità e divergenze sono ancora positive. Questo, tranne un ‘esplosione di momentum ribassista nei prossimi giorni, potrebbe portare alla rottura delle trend line dinamiche che da inizio agosto e poi nelle ultime due settimane, continuano a impedire l’evoluzione rialzista. In contesti similari, più i prezzi sono rimasti sotto le trend line e più le probabilità di nuovi ribassi sono aumentate. Questo è il punto dolente del momento attuale ed è il motivo per cui non siamo molto tranquilli rispetto al nostro ottimismo di fondo.

Wall Street continua a mantenere trend rialzista: i livelli da monitorare

La seduta di contrattazione del giorno 13 settembre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.575,54

Nasdaq C.

13.813,58

S&P500

4.467,44.

Tutto fermo rispetto agli ultimi giorni. Cosa farà partire il ribasso e quindi eventuale Onda C? Chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.441

Nasdaq C.

13.626

S&P500

4.414.

Siamo in un momento molto delicato. Oggi deciderà la BCE sui tassi e probabilmente questi saranno alzati. Dovrebbe essere l’ultimo rialzo per alcuni mesi. Vedremo che impatto questo avrà sui mercati. Comunque una buona notizia! Almpliando il nostro sguardo sulle dinamiche di lungo termine, ancora oggi conferma che secondo i nostri studi il minimo del decennio si è già formato, così anche il minimo di quest’anno.

Lettura consigliata

Quanto guadagna Spalletti come CT della nazionale di calcio, qual è il suo patrimonio e come lo investe, anche con la moglie