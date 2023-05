Pronti 500 euro in più all’anno nelle tasche delle famiglie italiane grazie a questa possibilità

Vuoi risparmiare fino a 500 euro all’anno sulla spesa? Esiste un sistema infallibile che permette alla fine dell’anno di risparmiare importi rilevanti. Eppure pochissimi lo utilizzano. Ecco come funziona.

La spesa alimentare è una delle voci più importanti del nostro bilancio familiare, ma anche una di quelle su cui possiamo intervenire per ridurre i costi e ottimizzare il nostro budget. Con una strategia semplice ma infallibile e una buona pianificazione, possiamo infatti risparmiare tra 250 euro e 500 euro all’anno. Ma prima si capire come funziona la strategia scopriamo alcuni trucchi su come risparmiare facilmente sulla spesa settimanale.

Trucco n. 1: pianifica

Il primo passo per risparmiare sulla spesa è pianificarla con cura, evitando di andare al supermercato senza una lista o a stomaco vuoto. Prima di uscire, controlla cosa hai in frigo e in dispensa. Fai un menù settimanale basato su ingredienti semplici, nutrienti e versatili, che puoi usare per più di un pasto.

Cerca di privilegiare i prodotti di stagione e locali, che sono più freschi, sani ed economici. Un giro a un mercato rionale una volta al mese ti aiuterà a individuare questi prodotti e a fare un confronto sui prezzi. Fai una lista della spesa dettagliata e attieniti a essa, senza farti tentare da prodotti superflui o già pronti, che costano di più.

Scegli dove e quando fare la spesa è il trucco n.2

Un altro aspetto importante per risparmiare sulla spesa è scegliere dove e quando farla. A volte i mercati rionali sono più convenienti dei supermercati e comunque, qui troverai prodotti freschi quasi sicuramente a km zero. Se invece vai al supermercato, cerca di andare in date, ma anche orari in cui trovare maggiori occasioni e sconti. Uno degli orari in cui si possono trovare sconti sugli alimentari freschi è quello vicino alla chiusura.

Consulta i volantini con le offerte e confronta i prezzi tra i diversi negozi, usando le app dedicate o i siti web. Fai attenzione, però alle finte offerte, quelle per esempio che offrono i prodotti a 50 centesimi o ad 1 euro. La maggior parte delle volte non sono convenienti. Fai confronti analizzando il prezzo per unità si misura, al kilo o al litro.

Pronti 500 euro in più all’anno risparmiando fino a 10 euro per ogni spesa

Ma come arrivare a risparmiare fino a 500 euro in un anno? Calcola l’importo medio della spesa che si ipotizza sia fatta settimanalmente e imponiti di risparmiare sulla spesa media settimanale tra 5 e 10 euro. Applicando i suggerimenti sopra indicati ma anche altri, non sarà difficile raggiungere questo obiettivo. Gli euro risparmiati sulla spesa media riponili in un salvadanaio.

Facciamo un esempio chiarificatore. Supponiamo che tu spenda mediamente 50 euro per ogni spesa settimanale. Se la spesa sarà di 45 euro, allora metti 5 euro nel salvadanaio appena a casa. Se la spesa sarà di 40 euro, allora accantona 10 euro. Considerata una spesa alla settimana, si faranno mediamente circa 50 spese all’anno. Risparmiando tra 5 euro e 10 euro a spesa ecco pronti 500 euro in più all’anno nel salvadanaio con uno sforzo minimo.