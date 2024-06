A luglio 2024, Piazza Affari sarà focalizzata sulla distribuzione dei dividendi, con particolare attenzione al 22 luglio, quando ENEL staccherà il dividendo. Gli investitori seguono con interesse queste date, poiché i dividendi rappresentano sia un potenziale reddito sia un indicatore della salute finanziaria e delle politiche di remunerazione delle società quotate. Quali sono le azioni a Piazza Affari che staccheranno il dividendo a luglio?

Studio del grafico del Ftse Mib Future

Il listino da inizio anno ha segnato il minimo a 29.644 e il massimo a 35.409, mentre negli ultimi giorni i prezzi si è mosso in area 34.000. L’Alligator Indicator su base giornaliera e settimanale è impostato in fase laterale e si ravvisano su base giornaliera segnali contrastanti. A parer nostro un livello spartiacque è posto dal minimo segnato il 21 giugno a 33.285. Una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a questo livello potrebbe far partire una fase ribassista con obiettivo primo a 32.654 del 14 giugno. Sotto questo livello il movimento ribassista potrebbe estendersi fino a 31.748, punto dove oggi transita la media mobile a 200 giorni.

Azioni a Piazza Affari che staccheranno il dividendo a luglio: alcune spiegazioni

Ecco le principali date dei dividendi di Borsa Italiana per luglio 2024:

ENEL : dividendo di 0,43 euro per azione (0,215 euro già pagati a gennaio). Saldo di 0,215 euro staccato il 22 luglio, pagamento il 24 luglio.

: dividendo di 0,43 euro per azione (0,215 euro già pagati a gennaio). Saldo di 0,215 euro staccato il 22 luglio, pagamento il 24 luglio. Acinque : 0,085 euro, stacco 8 luglio, pagamento 10 luglio.

: 0,085 euro, stacco 8 luglio, pagamento 10 luglio. Bastogi Spa : 0,0045 euro, stacco 22 luglio, pagamento 24 luglio.

: 0,0045 euro, stacco 22 luglio, pagamento 24 luglio. Borgosesia : 0,024 euro, stacco 22 luglio, pagamento 24 luglio.

: 0,024 euro, stacco 22 luglio, pagamento 24 luglio. Datalogic : 0,12 euro, stacco 15 luglio, pagamento 17 luglio.

: 0,12 euro, stacco 15 luglio, pagamento 17 luglio. Digital Value : 0,95 euro, stacco 1 luglio, pagamento 3 luglio.

: 0,95 euro, stacco 1 luglio, pagamento 3 luglio. Elica : 0,05 euro, stacco 1 luglio, pagamento 3 luglio.

: 0,05 euro, stacco 1 luglio, pagamento 3 luglio. First Capital : 0,35 euro, stacco 15 luglio, pagamento 17 luglio.

: 0,35 euro, stacco 15 luglio, pagamento 17 luglio. Gas Plus : 0,15 euro, stacco 29 luglio, pagamento 31 luglio.

: 0,15 euro, stacco 29 luglio, pagamento 31 luglio. Iren : 0,1188 euro, stacco 22 luglio, pagamento 24 luglio.

: 0,1188 euro, stacco 22 luglio, pagamento 24 luglio. Laboratorio Farmaceutico Erfo : 0,064 euro, stacco 1 luglio, pagamento 3 luglio.

: 0,064 euro, stacco 1 luglio, pagamento 3 luglio. Mare Engineering Group : 0,01 euro, stacco 29 luglio, pagamento 31 luglio.

: 0,01 euro, stacco 29 luglio, pagamento 31 luglio. Masi Agricola : 0,03 euro, stacco 8 luglio, pagamento 10 luglio.

: 0,03 euro, stacco 8 luglio, pagamento 10 luglio. MFE : 0,25 euro, stacco 22 luglio, pagamento 24 luglio.

: 0,25 euro, stacco 22 luglio, pagamento 24 luglio. Moltiply Group : 0,12 euro, stacco 8 luglio, pagamento 10 luglio.

: 0,12 euro, stacco 8 luglio, pagamento 10 luglio. Poligrafici Printing: 0,0075 euro, stacco 8 luglio, pagamento 10 luglio.

Gli investitori devono acquistare le azioni il giorno prima della data di stacco per avere diritto al dividendo. Se la data di stacco è il 22 luglio, le azioni devono essere acquistate entro il 19 luglio. Vendere le azioni il giorno dello stacco garantisce ancora il diritto al dividendo, mentre venderle il giorno prima no. Il pagamento avviene generalmente due giorni lavorativi dopo lo stacco.

