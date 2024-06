Il collezionismo è un mondo estremamente affascinante ma anche complesso, specialmente per chi non vi ha particolare familiarità. Riguarda diversi ambiti, incluso quello della numismatica. Ci sono infatti milioni di persone in tutto il globo che sono alla ricerca di monete rare da aggiungere alle proprie collezioni. Tra queste ci sono quelle commemorative o semplicemente frutto di errori di conio e che, pertanto, assumono un valore particolarmente elevato rispetto a quello nominale. Insomma, una moneta da 2 euro potrebbe arrivare a valere anche migliaia di euro in virtù della sua rarità. L’importante, come sempre nel mercato del collezionismo, è che sia fior di conio e dunque in eccellenti condizioni di conservazione. Ciò le rende ancora più rare, dal momento in cui difficilmente qualcuno presta così tanta cura nel preservare delle monete di cui, spesso, ignora il reale valore.

Chi le trova ha un tesoro, queste monete da 2 euro si rivendono a peso d’oro: 2 euro del 2015 che commemorano la costruzione della fortezza della Rocca

Queste monete sono state coniate per commemorare l’800esimo anniversario della costruzione della famosa fortezza della Rocca. Ne esistono soltanto 10.000 esemplari e proprio per questo, sebbene non siano particolarmente vecchie, hanno assunto un elevatissimo valore.

I collezionisti sono disposti a pagare persino 1.200 euro a moneta pur di entrare in possesso di almeno uno di questi pezzi rarissimi. Quindi, chi le trova ha un tesoro. Tuttavia, queste monete da 2 euro non sono le uniche con un valore così elevato, anzi. Citiamo un altro esemplare che si rivende a prezzi che per molti risulterebbero addirittura folli.

Le 2 euro di Monaco del 2007 coniate per l’anniversario della morte della principessa Grace Kelly

Questi esemplari sono catalogati R5. Sono, pertanto, estremamente rari. Quindi, anche una sola di queste monete ha un elevato valore, che ammonta a ben 2.000 euro. È proprio questa, anzi, quella da 2 euro con il maggior valore in assoluto. Per questo motivo, trovarla è una vera fortuna.

Lettura consigliata

Quanto costa un ombrellone a Maratea? Meno di quanto pensi