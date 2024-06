Previsioni per i prossimi giorni per i mercati azionari-Foto da pixabay.com

La chiusura odierna potrebbe dare indicazioni anche per molti mesi. Giovedì è scaduto un setup e oggi è chiusura di settimana. Vedremo se i nodi verranno o meno al pettine. Dove potrebbero andare da settimana prossima i mercati azionari?

Dove potrebbero essere dirette le azioni ERG? Lo studio del grafico

Le azioni da inizio anno hanno segnato il minimo a 21,95 e il massimo a 27,92, mentre negli ultimi giorni i prezzi si sono mossi in area 24 euro. L’Alligator Indicator su base giornaliera, settimanale e mensile è impostato al ribasso/laterale, e nè sui nostri oscillatori si intravedono delle divergenze rialziste. Negli ultimi giorni i prezzi si sono appoggiati sulla media mobile a 200 settimane. I prezzi stanno trovando un ostacolo forte con la trend line che scende dai massimi di agosto 2022, passante per 27,92 di gennaio 2024. A parer nostro un livello spartiacque è posto dal minimo segnato nel mese di di aprile 2024 a 21,95. Una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a questo livello potrebbe far partire una fase ribassista fino al massimo di aprile 2020 a 19,23.

Quali sono le raccomandazioni (consenso) degli analisti su ERG come riuslta dalle riviste specilizzate?

Hold con target a 28,21 e quindi si stima una sottovalutazione di circa il 17%.