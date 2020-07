Avvolgere i capelli nella carta stagnola. Ecco cosa succede, il risultato fa invidia agli hair-stylist. Capelli rovinati? Crespi? Ingestibili? Il team salute e benessere di Proiezionidiborsa ha il rimedio perfetto per voi. Si tratta della carta stagnola. Quella usata dai parrucchieri quando vi fanno la tinta. Ecco l’utilizzo è simile, ma invece di farvi la tinta renderete i vostri capelli belli e forti.

La soluzione è davvero a portata di mano, nella credenza della cucina. Sto parlando di una miscela a base di soli ingredienti genuini che ben dosati e mischiati tra loro, migliorano la qualità del fusto e ossigenano la cute, liberando il cuoio capelluto da sporcizia e sebo. Tutto quello che vi serve è latte, una banana, arancia, pompelmo o limone.

Il procedimento

Spremete il succo dell’agrume che preferite e inseritelo nel mixer. Aggiungete la banana e il latte e frullate perfettamente: dovete ottenere un composto fluido e corposo. Applicatelo sui capelli umidi e massaggiatelo sul cuoio capelluto per 5 minuti, quindi coprite l’intera nuca con la carta stagnola. Lasciate in posa per mezz’ora. Il calore sviluppato non si disperderà nell’aria, ma aprirà i pori della cute e permetterà ai bulbi di assorbire completamente i micronutrienti naturali presenti nella maschera, con risultati evidenti fin dalla prima applicazione.

Trascorso il tempo necessario, procedete come d’abitudine al vostro shampoo e balsamo. Ripetete l’applicazione almeno due volte a settimana. Soprattutto nei periodi dove il capello è molto stressato come ad esempio può essere l’estate. Dove i nostri capelli sono stressati da salsedine o cloro, dal sole, dal vento e dai lavaggi troppo frequenti.

Ovviamente non dovete per forza usare la maschera qui spiegata, ma potete creare tutte le maschere che volete o usare altri prodotti sul mercato. L’importante è usare la carta stagnola. Clicca qui per scoprire delle maschere per capelli fai da te.