Maschere per i capelli fai da te. Oggi vi proponiamo tre maschere che si fanno in casa in pochissimo tempo, genuine, tutte naturali e molto economiche. Durante l’estate andando al mare o in piscina i nostri capelli si rovinano e rischiano di diventare sfibrati. Con questi semplici trattamenti resteranno setosi e luminosi. Avranno il giusto nutrimento senza l’utilizzo di prodotti chimici ed aiutando anche l’ambiente. Prendersi cura di sé è essenziale per stare bene ed essere felici, oggi possiamo farlo da casa e in pochi momenti. Vediamo insieme come.

Capelli secchi

La base per la nostra maschera fatta in casa per capelli secchi è:

1 bicchiere di latte

4 cucchiai di olio extra vergine di oliva

il succo di 1 limone

Aggiungiamo poi 1 tuorlo d’uovo ed un cucchiaio di miele. Aiuterà a reidratare e dare corpo ai nostri capelli.

Capelli grassi

La base per la nostra maschera fatta in casa per capelli grassi è:

1 bicchiere di latte

4 cucchiai di olio extra vergine di oliva

il succo di 1 limone

Aggiungiamo poi 1 albume. L’albume fornirà le giuste proteine al capello aiutando ad assorbire il grasso e rendendo una compattezza più asciutta.

Capelli normali

La base per la nostra maschera fatta in casa per capelli normali è:

1 bicchiere di latte

4 cucchiai di olio extra vergine di oliva

il succo di 1 limone

Aggiungiamo poi 1 uovo. Con le sue due parti aiuterà sia ad assorbire il grasso che a dare il giusto nutrimento al capello con un equilibrio preciso e morbido.

Per tutte e tre le maschere consigliamo di inserire il prodotto in una bacinella ed immergere dentro i capelli, meglio se fatto sopra la vasca perché potremo sgocciolare. Terminata l’applicazione avvolgiamo i nostri capelli in una pellicola e lasciamo agire la maschera dai 15 ai 20 minuti. Risciacquiamo e laviamo i capelli con shampoo e balsamo come di norma. Dopo averli asciugati potremo notare subito un capello morbido e lucente. Per massimizzare gli effetti dobbiamo fare un trattamento continuativo, consigliamo di applicare la maschera ogni due settimane circa. Questi sono alcuni consigli per rimanere sana e prenderti cura di te. Tutti estivi e naturali!