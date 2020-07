Wise in sella con pneumatici e ruote Vittoria dopo aver acquisito, per il tramite del fondo Wisequity V, il controllo del capitale della multinazionale italiana. L’azienda con sede a Madone in provincia di Bergamo, leader globale di pneumatici e ruote è un punto di riferimento per tutti gli sportivi e professionisti del mondo della bicicletta. Il presidente Rudie Campagne quaranta anni fa ha acquisito l’azienda fondata nel 1953.

Vittoria pedala velocemente

Pneumatici e ruote Vittoria hanno fatto la storia di Tour de France, Giro d’Italia, La Vuelta, Milano-Sanremo, Parigi-Roubaix. Si contano 41 successi, 81 medaglie olimpiche, 32 delle quali oro.

Vittoria ha fatto la storia del ciclismo ed ha ottenuto negli ultimi 30 anni una crescita straordinaria. I professionisti e non del settore mountain bike e bici da strada fanno riferimento a Vittoria. L’azienda ha ottenuto l’etichetta di primo produttore al mondo di pneumatici per biciclette, producendo 7 milioni di pneumatici all’anno e fatturando circa 60 milioni di euro. Vittoria ha una presenza capillare in tutto il mondo, riesce a supportare oltre 70 eventi ciclistici all’anno. La rete vendita va dal Nord America, all’Asia passando per l’Europa. La produzione è a Bangkok, in Thailandia ma tutta la parte amministrativa e logistica a breve ritornerà in Italia.

Il successo del grafene

L’azienda Vittoria ha un primato: è la prima al mondo ad aver usato il grafene nei pneumatici. Questo materiale è costituito da uno strato monoatomico di atomi di carbonio. Ha la resistenza teorica del diamante e la flessibilità della plastica. Per far comprendere le potenzialità: è 200 volte più forte dell’acciaio, 200.000 volte più sottile di un capello. Wise ha corso più degli altri con Vittoria proprio perché ha ritenuto la tecnologia di pneumatici in grafene una opportunità di crescita per il futuro. La mobilità urbana e l’e-bike sono settori in forte espansione. In questo contesto si sposa bene il grafene perché garantisce agli pneumatici lunga durata ed evita che si buchino. Wise in sella con pneumatici e ruote Vittoria alla ricerca del colpo di reni per tagliare il traguardo del successo prima degli altri.