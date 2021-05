Siamo ormai pronti ad entrare nel mese di giugno, ma per farlo dobbiamo essere attrezzati. In particolare, coloro che in queste settimane si sono dati alla cura dell’orto dovrebbero pensare cosa fare. Ogni momento dell’anno infatti porta con sé dei lavori diversi da fare.

In questo senso lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di rendersi utile e di dare buoni consigli. Ad esempio, in un articolo precedente avevamo consigliato di sfruttare il mese di maggio per piantare i peperoni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Oggi invece ci concentriamo sui concimi da usare, scegliendo quello più adatto all’arrivo dell’estate. Avremo un orto rigoglioso e piante sane e forti grazie a questo concime efficacissimo nei mesi caldi.

Il componente fondamentale

Giugno è un mese in cui la temperatura inizia a crescere molto, ed in alcune zone inizia anche a toccare i trenta gradi. Questo ovviamente vuol dire che le piante avranno bisogno di una quantità maggiore di nutrimento e acqua. Per tutelare dal caldo le piante è bene inoltre usare i componenti giusti, in particolare il potassio.

Esistono infatti concimi appositi che forniscono questo prezioso componente, il quale presenta vari lati positivi.

L’utilità del potassio

Il potassio in particolare evita l’ingiallimento delle piante, e facilita il loro assorbimento dell’acqua. Aiuta poi la pianta a mantenere sani i suoi tessuti, oltre a favorire la produzione di frutti. La carenza di potassio si manifesta con chiazze sulle foglie, ingiallimento e generale indebolimento.

Per evitare effetti indesiderati cerchiamo di spargere un po’ di questo concime pian piano lungo le prossime quattro settimane. In tal modo le piante lo assorbiranno per bene, e saranno pronte per l’estate. Tra i vari concimi di questo tipo consigliamo in particolare solfato di potassio, o ancora meglio il nitrato. Quest’ultimo contiene anche l’azoto, anch’esso molto prezioso per le piante, però è anche più costoso.

Avremo un orto rigoglioso e piante sane e forti grazie a questo concime efficacissimo nei mesi caldi. Basta insomma un semplice ingrediente per tutelare il nostro verde e prepararlo per fornirci ortaggi di altissima qualità.