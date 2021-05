D’estate si ha voglia di mangiare piatti freddi, specialmente a pranzo.

Le opportunità sono molte, ma alla fine si finisce sempre a mangiare le stesse cose:

pasta fredda con pesto e pomodorini e l’insalata di riso, magari comprando il condimento già pronto al supermercato.

L’estate offre ben altre possibilità, per un pranzo fresco, leggero e saporito.

Quindi, se si è stufi della solita pasta fredda e della stessa insalata di riso ecco l’ottima alternativa pronta in 10 minuti.

Quinoa fredda

Questo pseudocereale proveniente dal Sudamerica sta conquistando le tavole europee.

Innanzitutto è senza glutine, il che lo rende apprezzabile da chiunque.

Inoltre, è ricco di proteine, molto di più rispetto al riso e alla pasta.

Dunque, è davvero un ottima opportunità in quanto a sostanze nutritive.

Per prepararla non ci vuole molto, la ricetta consigliata è adatta anche per vegani e intolleranti al lattosio.

Ingredienti

a) 300 grammi di quinoa;

c) 2 carote;

d) una costola di sedano;

e) un cipollotto fresco;

f) un mazzetto di prezzemolo fresco;

g) uno spicchio d’aglio;

h) curcuma in polvere q.b.;

i) curry q.b.;

l) sale q.b.;

m) pepe nero q.b.;

n) olio evo q.b.

Procedimento

Prendere un pentolino antiaderente e mettere a soffriggere lo spicchio d’aglio e i gambi del prezzemolo tritati, in 2 cucchiai d’olio.

Appena l’aglio è rosolato, aggiungere la quinoa e tostarla bene.

Dopo poco, aggiungere un po’ di sale, coprire con acqua, abbassare la fiamma e tappare con coperchio.

Attendere circa 8 minuti di cottura, nel mentre preparare il condimento.

Sbucciare le carote e lavare tutte le verdure.

Tritare le foglie di prezzemolo con il cipollotto fresco. Tagliare il sedano e le carote a cubetti piccoli. Quando la quinoa sarà pronta, aggiungere un po di curry, un po’ di curcuma e qualche grattata di pepe nero. Amalgamare bene ed aggiungere le altre verdure preparate, con un filo d’olio e un po’ di sale. A questo punto trasferire la quinoa in un vassoio e stenderla bene, in modo che si raffreddi prima.

Perciò se si è stufi della solita pasta fredda e della stessa insalata di riso, ecco l’ottima alternativa pronta in 10 minuti.

Buon appetito.