Moltissime sono le piante che valgono come l’oro in casa. Abbelliscono ogni angolo e creano giochi di colori e profumi favolosi. Il periodo primaverile è il momento ideale per ordinare balconi e giardini, giacché la scelta è molto vasta. L’importante è scegliere il vegetale giusto per decorare nel modo migliore gli spazi di qualsiasi abitazione. Per garantire un profumo inebriante e delle tonalità brillanti e vivaci, da adesso e fino al prossimo autunno, ad esempio, ecco la pianta dai fiori bellissimi che si coltivare velocemente anche in vaso ma che non tutti conoscono.

Cosa dire, poi, delle piante aromatiche? Rendono i cibi subito più golosi e ricchi di gusto. Il basilico fresco, ad esempio, non dovrebbe mancare mai in cucina. D’altronde, una sola fogliolina potrebbe stravolgere completamente anche il più semplice piatto di pasta. Per questo motivo, sono in molti a coltivarlo in vaso. A tal proposito, ecco anche il segreto per farlo crescere al meglio.

Chi è alla ricerca di piante che non hanno bisogno di molte cure, molto spesso ricorre alle specie perenni. Resistenti quasi a tutto, questi vegetali donano grandi soddisfazioni con uno sforzo minimo. È il caso della pianta che stiamo per presentare.

Difatti, avere questa bellissima pianta perenne è come vincere alla lotteria perché resiste a tutto, allontana gli insetti e regala una sorpresa davvero piacevole

Stiamo parlando del Thymus citriodorus, comunemente chiamato timo limone o timo degli agrumi. Questa pianta fa parte delle perenni sempreverdi. Una specie elegante con dei fiorellini primaverili piccoli e delicati che vanno dal bianco al rosa. Perfetta per abbellire il giardino ma anche per il balcone di casa! Si presenta con dei cespugli folti e tondeggianti, dalle foglie piccole e verdi scuro. La sorpresa sta proprio nelle sue foglie, le quali emanano un profumo intenso che ricorda il limone. Non tutti sanno, poi, che è proprio il suo odore dalle note aspre a creare una barriera naturale contro gli insetti. Avere questa bellissima pianta perenne è come vincere alla lotteria, dunque. Ma non è finita qui.

Le foglie del timo limone nascondono un’altra sorpresa meravigliosa: possono essere impiegate in cucina per profumare i cibi, soprattutto i secondi di carne e pesce. Le foglie si possono consumare sia fresche che secche. Oltretutto, la sua coltivazione è semplicissima grazie alla sua resistenza alla temperature fredde e a quelle calde. Insomma, il timo limone è una sorpresa continua, tutta da scoprire.

Lettura consigliata