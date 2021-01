Il pane dolce che conquisterà tutti i bambini

Il pane dolce è un impasto brioche che conquisterà tutti bambini grazie al cioccolato a pezzi che sciogliendosi creerà un delizioso ripieno. La dolcezza del pane con una nota speziata di cannella, sono il mix perfetto che donerà un profumo intenso al dolce.

La ricetta si può variare preparando il pane al cacao, aggiungendo metà farina bianca e l’altra di cacao e inserendo il ripieno con il cioccolato bianco a pezzi. Un’altra variante si potrà ottenere con l’uvetta, mischiando nell’impasto il succo di un’arancia con la buccia grattugiata e così via.

Per chi ama questo genere di dolce, non potrà fare a meno di provare la brioche allo yogurt light molto facile da preparare.

Ingredienti

400 g di farina

200 ml di latte

150 g di cioccolato a pezzetti

100 g di burro

100 gr zucchero

un cucchiaino di cannella

1 uovo

un tuorlo d’uovo

10 g di lievito di birra

un pizzico di sale

Preparazione

Iniziare a preparare l’impasto scaldando leggermente il latte con il lievito, un cucchiaio di zucchero e lasciar sciogliere per pochi minuti. Nel frattempo montare a neve con l’aiuto di fruste elettriche lo zucchero con un tuorlo e un uovo ed infine aggiungere il composto precedentemente preparato e raffreddato.

Mescolare e aggiungere pian piano la farina setacciata e usare le fruste fino a quando l’impasto sarà fluido, altrimenti passarlo su un piano da lavoro e procedere manualmente.

Aggiungere il burro a temperatura ambiente o leggermente riscaldato a bagnomaria, un pizzico di sale ed impastare fino ad ottenere un impasto morbido e liscio. Lasciar riposare il panetto ottenuto per circa un’ora in un recipiente coperto da pellicola trasparente per alimenti.

Nel frattempo preparare il ripieno mescolando un cucchiaio di zucchero con cannella e il cioccolato. Quando sarà trascorso il tempo di lievitazione dell’impasto, prenderlo e stenderlo su di un piano da lavoro ad uno spessore massimo di mezzo centimetro e formare un rettangolo.

Inserire su tutto l’impasto steso il ripieno preparato in precedenza lasciando una parte che servirà per la decorazione di copertura. Arrotolare su se stesso l’impasto dal lato lungo e prendere le due punte e arrotolarle nuovamente formando una treccia.

Prendere l’impasto e infornare in un tegame o uno stampo da plum-cake ben imburrato e infarinato o ricoperto da carta da forno, spennellare un po’ di burro e ricoprire del ripieno lasciato da parte. Lasciar lievitare per altri 30 minuti prima di infornare a 170°C per circa 20 minuti. Durante la cottura se la superficie tende a bruciarci, coprire con carta da forno o alluminio.