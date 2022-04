Comperare un’auto usata serve per risparmiare rispetto al nuovo. Questo è un dato di fatto. Basti pensare che su un’auto nuova, c’è da pagare anche l’IVA. E che un’auto nuova una volta immatricolata perde immediatamente la parte di spesa relativa all’IVA. In pratica, dopo l’uscita dalla concessionaria, l’auto perde subito il 22%. L’IVA si paga anche su un veicolo usato comprato in concessionaria, poiché la concessionaria è soggetto che può emettere fattura. Tra privati invece no. Per questo in genere comperare un’auto usata da un privato è più vantaggioso. E lo è ancora di più se comperata all’asta.

Auto usate a basso costo o a prezzo da vero affare con una soluzione che pochi conoscono

Compare un’auto usata presenta sempre dei rischi. Trovare un’auto con qualche difetto non è una rarità. Soprattutto se con diversi anni di vita. Il mercato dell’usato è fatto in modo tale che all’aumentare dell’età dell’auto, scende il prezzo. Ma come già detto, più vecchia è l’auto, più rischi si corrono di trovarla in non perfette condizioni. C’è una via poco battuta che può fare al caso di chi cerca un’auto a poco prezzo ma in buono stato. Le auto all’asta. Non è raro trovare vere occasioni.

I sequestri per fallimento, oppure a seguito di reati, non hanno scadenze o limiti e possono scattare anche su veicoli praticamente nuovi, poco usati e con pochi km. Senza considerare che tra sequestro e messa all’asta del veicolo, passa tanto tempo con l’auto che continua ad essere ferma.

Come comperare un veicolo all’asta

L’asta può essere all’incanto o no. Si può fare un’offerta al rialzo o in busta chiusa depositandola in Cancelleria del Tribunale. Occorre iscriversi all’asta, versando una cauzione che verrà restituita ad asta perduta o diventerà acconto ad asta vinta. Un problema che si può manifestare con queste auto è che non esistono prove o giri di prova. Si può solo visionare il veicolo prima di iscriversi all’asta.

In pratica, veicoli assegnati con la clausola vista e piaciuta. Una volta vinta l’asta, si deve provvedere ad immatricolare il veicolo come per qualsiasi altra modalità di compravendita. Iscrizione al PRA e registrazione del nuovo proprietario. Nel caso in cui mancassero i documenti del veicolo, situazione questa piuttosto frequente visto che si tratta di veicoli sequestrati a proprietari con debiti e problemi, si può effettuare una operazione. Con il certificato di aggiudicazione dell’asta, si può chiedere il duplicato dei documenti del veicolo per poi provvedere al passaggio di proprietà. Trovare in questo modo, auto usate a basso costo, cioè un veicolo usato ma poco sfruttato, non è un esercizio azzardato.

