Parlando di mete europee, era piaciuto ai nostri Lettori questo suggerimento della Redazione per una vacanza low cost. Se non abbiamo un budget infinito, date anche le spese e gli aumenti che ci attanagliano, potrebbe essere l’idea giusta. Oggi, però ci occuperemo di una capitale che non assomiglia a una capitale, ma che ne ha il fascino. Senza però possederne caos e frenesia. Una meta vicina ai principali scali italiani e servita da parecchie compagnie aeree affidabili e per tutti i portafogli. Lontana da scenari di guerra e vicinissima all’Italia parliamo di una città unica. Andiamo a scoprirla assieme, avendoci anche vissuto personalmente e conoscendola davvero bene.

Quasi la perfezione del giudizio

Potremmo iniziare a parlare di Edimburgo con la media voto dei turisti che l’hanno visitata: 4,9/5. Praticamente la perfezione. Cosa difficile da trovare, ma non impossibile come nel caso della capitale scozzese. Attenzione che gli scozzesi sono lontani dalla nomea britannica di antipatia e spocchia. Anzi, quando sentiranno che siamo italiani, dimostreranno ancora più simpatia. Un po’ come gli irlandesi. Questa gente che abbiamo visto nei film come Braveheart e che è stata rappresentata nel Mondo da miti come Sean Connery. Se decidiamo di visitarla tutta la Scozia, ci troveremo accolti ovunque a braccia aperte, un popolo unico e ospitale che ci resterà nel cuore.

Lontana da scenari di guerra e vicinissima all’Italia ecco la città magica che unisce arte e vivacità per una vacanza low cost unica e indimenticabile

Edimburgo non merita una visita lampo. Sarebbe davvero un peccato, perché ha tantissimo da mostrarci. Dal castello che domina la città, fino al tour della città sotterranea. Dai luoghi di Harry Potter al Royal Mile, l’arteria principale che attraversa la città, piena di negozi e pub. Come non fermarsi poi negli splendidi e lussureggianti parchi che, in questo periodo dell’anno sembrano uscire da un quadro. E, ancora chiese e cattedrali, approfittando del mitico tour sul Bus scoperto, simbolo della britannicità. Ma Edimburgo è anche vita e gioventù. Una città giovane e vivace, in cui si respira la voglia di Europa, ma anche la fedeltà alla bandiera inglese. Dove il peggiore dei whisky è piacevole e la birra meno costosa è davvero buona. Edimburgo è una città non particolarmente cara, che, se organizzata con parsimonia, può rivelarsi più economica di tante altre.

