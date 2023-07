Questo caldo ti fa boccheggiare? Rinfrescati subito con queste 2 bevande genuine e gustose, un vero sprint per la salute!

Fatti del bene e inizia subito a preparare in casa queste buonissime bevande a base di frutta e verdura fresca.

Nutrirsi con molta frutta e verdura fresca e di stagione. È proprio questo il consiglio spassionato che medici e altri professionisti del settore ripetono continuamente in questi giorni assolati.

Sopportare il caldo rovente della stagione attuale non è per niente facile, e bisogna prendersi cura del proprio organismo nel modo più corretto possibile. Per farlo è importante immagazzinare vitamine e sali minerali essenziali, derivati solo ed unicamente da frutta e verdura fresca.

Oltre ad essere nutrienti, infatti, questi alimenti sono costituiti per una grande percentuale da acqua, preziosissima per il nostro corpo, e non solo. Nonostante questo, però, molte persone fanno fatica a mangiarne poiché non sono grandi amanti di ortaggi e frutta. Quindi, come autoconvincersi e convincere le persone che amiamo a mangiare questi alimenti che fanno così bene? Grazie alle bevande che scopriremo oggi, tutto sarà semplicissimo.

Descriveremo la ricetta di due bevande gustosissime, fatte da frutta e verdura genuina e ricca di elementi nutritivi, un vero toccasana per l’organismo. Ecco come prepararle.

Questo caldo ti fa boccheggiare? Prepara a casa questi buonissimi succhi ricchi di vitamine e minerali

Partiamo dalla regina delle verdure estive, ovvero la carota. Oltre ad essere ricche d’acqua, le carote contengono le vitamine C, A, K, B6 ed E, oltre a fosforo, calcio, potassio, magnesio e tanti altri sali minerali.

Durante l’estate, le carote sono un ottimo jolly, da sfruttare a tavola per preparare antipasti, ma anche primi e secondi piatti. Tagliate a listarelle e intinte nell’hummus, ad esempio, le carote diventano un buonissimo snack, fresco e croccante. Arriviamo, però, alla nostra bevanda estiva.

Bastano 3 semplici ingredienti

Per preparare il succo di carote per una persona, dovremo munirci di 1 carota e mezza più un gambo di sedano. Dovremo lavare bene il tutto, sbucciare la carota e privare il sedano delle foglie.

A questo punto dovremo tagliare a tocchetti la verdura, e poi inserire il tutto all’interno di un estrattore di succo. Quando il succo sarà pronto, potremo aggiungere qualche fogliolina di menta e un cubetto di ghiaccio, per rendere il tutto ancora più fresco. Sorseggiare questa bevanda ci rinfrescherà immediatamente e ci farà accumulare vitamine e minerali preziosi.

Un succo rosso gustosissimo e bello da vedere

Se questo caldo ti fa boccheggiare, puoi provare anche il succo al lampone fai da te. Come il precedente, anche questo è facilissimo da preparare, e sono necessari solo 3 ingredienti.

Avremo bisogno di 150 g di lamponi, il succo di mezzo limone, 1 cucchiaio di zucchero di canna e 250 ml di acqua naturale o frizzante. Anche in questo caso, dovremo lavare bene la frutta, e poi versarla nel mixer, con il succo del limone e lo zucchero.

Aggiungeremo, infine, l’acqua, e frulleremo il tutto. In questo caso potremo decidere di consumare questo succo in due modi. Potremo, infatti, berlo così come lo otterremo dal mixer o, in alternativa, filtrarlo con un colino. Nel secondo caso, il risultato sarà certamente più liquido, mentre nel primo rimarrà più denso. In entrambi i modi, però, sarà un’ottima carezza per il palato, rinfrescante e rigenerante.

