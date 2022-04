Ikea, colosso nel settore dell’arredamento a basso costo, è alla ricerca di nuove figure da assumere per diversi profili. Sono in tutto 98 gli annunci sulla piattaforma ufficiale per cui è possibile candidarsi all’istante.

Riguardano candidati a vari livelli di carriera, compresi giovani senza alcuna esperienza precedente, perlopiù neolaureati.

Vediamo di seguito alcuni esempi, dividendo le opportunità sulla base dei requisiti richiesti e della tipologia del contratto.

Opportunità per giovani senza esperienza

La lista delle offerte di lavoro per Ikea presenta numerosi programmi di stage riguardanti più ambiti. È fra queste la posizione di addetto all’allestimento e riordino ambienti, per il quale non è richiesto espressamente un titolo di studio specifico.

Tuttavia, il candidato deve dimostrare di avere alcune qualità, come dinamicità e proattività, passione, attitudine al lavoro in team e attenzione ai dettagli. Lo stesso deve, inoltre, essere in grado di relazionarsi con la clientela.

Il rimborso spese è pari a 800 euro mensili e il tipo di contratto è di stage full time, pari a 40 ore settimanali. La risorsa selezionata potrà accedere alla mensa aziendale gratuitamente.

Esperienza pregressa senza titolo di istruzione

Per candidati che hanno già avuto esperienze precedenti nello stesso ambito lavorativo è aperta la posizione di addetto cassa. Non è richiesto specificatamente alcun titolo di istruzione, ma non devono mancare passione per l’arredamento, doti relazionali e comunicative, puntualità e ordine.

Per il profilo di addetto o addetta bar e ristorante sono previsti simili requisiti. Chiaramente, l’esperienza richiesta in questo caso deve riguardare l’ambito Food & Beverage, ossia ristorazione e bar. Il tipo di contratto previsto è a tempo determinato part time con 20 ore lavorative a settimana per la sede di Villesse.

La lista delle offerte di lavoro per Ikea sale a 98 annunci grazie a nuove interessanti opportunità

Per scoprire tutti gli annunci disponibili visitiamo la piattaforma di Ikea dedicata alle carriere. Servendoci dei filtri di ricerca per area, tipo di impiego, Paese, provincia e città potremo restringere il campo a quelli di nostro interesse.

Ad ognuno di questi è riservata una pagina contenente info sulla posizione e sul contratto, requisiti e sede finale. Cliccando su “Candidati per una posizione lavorativa” potremo inviare domanda per l’annuncio selezionato, allegando curriculum vitae.

Lettura consigliata

Non servono né diploma né altri titoli di studio per numerose offerte di lavoro in Italia