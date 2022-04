I sintomi che notiamo e che potrebbero farci insospettire non sono mai da prendere sottogamba. Questo perché il corpo cerca sempre di comunicare se c’è qualcosa che non va. E quindi, proprio per questo motivo, dovremmo cercare di ascoltarlo il più possibile. In questo modo, infatti, potremmo star certi di mettere al riparo la nostra salute e di prenderci cura di noi stessi. Ovviamente, l’informazione deve essere alla base di questo processo. Ma da sola non è sufficiente. Oltre a raccogliere i giusti dati, infatti, dovremo anche confrontarci con il nostro medico di fiducia per poter essere certi della situazione che stiamo vivendo.

I diversi sintomi che potremmo riscontrare e i segnali che l’organismo invia per avvisarci se qualcosa non sta funzionando come dovrebbe

I messaggi del nostro corpo spesso non sono chiarissimi. O, quantomeno, anche se dovessero esserlo, non possono essere interpretati senza l’intervento di un esperto. Allo stesso tempo, però, conoscere alcuni sintomi di diverse patologie, può certamente aiutarci a spiegare al medico la situazione. Per esempio, uno strano e specifico dolore alla pancia potrebbe essere indicatore di un problema al pancreas, di cui dovremmo discutere con un esperto di fiducia. E proprio in questo nostro precedente articolo, abbiamo sottolineato i sintomi che troveremmo dinanzi a noi nel caso in cui la situazione fosse da risolvere. Ma non è tutto. Anche in un altro articolo, avevamo già evidenziato come la lacrimazione agli occhi potrebbe indicare un problema che non dovremmo in alcun modo ignorare.

I crampi addominali sono molto comuni ma attenzione a non prenderli sottogamba perché in alcuni casi indicherebbero la presenza di problemi da non sottovalutare

Oggi continuiamo a vedere altri sintomi che dovremmo prendere in esame. E, in questo caso nello specifico, ci concentriamo sui crampi addominali, affidandoci al parere degli esperti di Humanitas. In questo caso, ci stiamo riferendo a dolori che compaiono, come molti di noi già sanno, nella zona che si trova tra addome e inguine. E sappiamo che si tratta di fastidi anche abbastanza comuni, che non dovrebbero allarmarci nell’immediato. Ma, al tempo stesso, è più che utile essere consapevoli che in alcuni casi potrebbero essere delle avvisaglie per problemi da non prendere sottogamba. In questo caso, infatti, i crampi addominali potrebbero indicare due patologie nello specifico.

La prima è l’angina addominale, una malattia di una portata non indifferente che viene provocata da una progressiva riduzione di afflusso sanguigno all’intestino tenue. Allo stesso tempo, con questo sintomo potremmo trovarci anche dinanzi a un’intossicazione da monossido di carbonio, sulla quale ovviamente dovremmo intervenire. Dunque, è vero, i crampi addominali sono molto comuni ma attenzione a questi casi specifici da trattare con il proprio medico di fiducia

