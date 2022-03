La prostata è uno di quegli organi che i maschietti dovrebbero mantenere sempre in salute. Soprattutto dopo il compimento del cinquantesimo anno di età. Tappa fondamentale perché segna anche il momento in cui spesso il medico ci consiglia il primo esame. Come ricorda proprio la scienza, anche per tenere in salute la prostata, varrebbero sempre le stesse regole. Una dieta equilibrata e povera di zuccheri e grassi. Attività fisica e sportiva costanti. Poco o niente fumo, attenzione all’abuso di alcolici, ma anche a quello di cibo particolarmente speziato e piccante. Potremmo infatti trovarci a che fare anche con una fastidiosissima prostatite, ossia l’infiammazione della prostata stessa. Proprio per cercare di tenere in salute questo organo fondamentale, cerchiamo di capire cosa portare a tavola secondo gli esperti.

Una concatenazione di eventi che danneggerebbe anche la prostata

Come sottolineato in questo importante studio, ingrossamento e infiammazione della prostata potrebbero dipendere anche da una serie di eventi concatenati. Ci riferiamo a:

colesterolo alto;

trigliceridi fuori dai valori normali;

ipertensione;

diabete di tipo 2.

Come possiamo vedere siamo nel panorama già preoccupante di uno stato di salute non eccellente. Per questo, anche la prostata, secondo la medicina, avrebbe bisogno di una dieta personalizzata.

Potremmo avere una prostata in salute anche dopo i 50 anni con questi 5 alimenti ricchi di nutrienti e così semplici da assumere

Nel caso in cui la prostata si allineasse ai valori fuori norma sopra citati, il medico o lo specialista che ci seguono potrebbero consigliarci degli alimenti particolarmente consigliati:

pesce ricco di omega 3 come quello azzurro;

olio Evo;

carote;

cavolfiori e broccoli;

zucchine.

Nutrienti top per tutti i nostri organi: dal pancreas al fegato, dai reni alla prostata. Alimenti che saprebbero stimolare la diuresi, ma anche il corretto transito intestinale. Con l’obiettivo dichiarato di smaltire grassi e tossine e depurare naturalmente l’organismo.

Da limitare

Quindi potremmo avere una prostata in salute anche dopo i 50 anni scegliendo degli alimenti ricchi di acqua, fibre, vitamine, minerali, omega 3 e antiossidanti. Se gli alimenti che abbiamo visto sopra rappresenterebbero degli ottimi alleati per la salute della prostata, attenzione invece a quelli che dovremmo limitare. Ricordano infatti gli esperti che la prostata verrebbe messa in difficoltà dall’abuso di salumi e insaccati, fritti e dolci, merendine e snack industriali, bevande e succhi zuccherati.

