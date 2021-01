L’emergenza sanitaria influenzerà anche il costo delle polizze assicurative. Indubbiamente il rischio pandemia influisce, per esempio, sulle aspettative di vita e sul rischio salute per molte persone. Si prevedono aumenti per alcune polizze assicurative, anche a causa del Covid. Il fenomeno interesserà anche le polizze casa. Infatti la casa ha cambiato ruolo durante l’emergenza sanitaria. Non è più solo spazio abitativo, ma anche luogo di lavoro e di istruzione a distanza. In Italia si riscontra uno strano fenomeno. Il 75% della popolazione è proprietario dell’immobile in cui vive, ma solo il 22% delle abitazioni sono protette da assicurazione.

Solitamente le attuali polizze sono stipulate per i rischi più comuni come furto, incendio, danni da acqua o eventi atmosferici in genere. Le statistiche rivelano che il 60% delle famiglie si assicurano solo dopo aver subito un primo danno o furto.

Gli Esperti di Proiezionidiborsa, invece, suggeriscono il contrario. Assicurarsi prima di aver subito un qualsiasi sinistro.

Aumenti per alcune polizze assicurative anche causa Covid

Se il ladro per entrare in casa forza una finestra il malcapitato dovrà sostituire l’infisso e dopo stipulare una polizza. Doppio costo. Assicurarsi prima, invece, consente di non subire né il trauma né la spesa dell’evento dannoso. Gli Esperti suggeriscono anche di orientarsi sui nuovi tipi di polizza che le compagnie di assicurazione stanno studiando a seguito della pandemia. Infatti la casa è diventata anche luogo di lavoro e di riunioni virtuali. Se prima usare lo home banking era una opzione adesso è una necessità. Le nuovo polizze assicurative cominciano a tenere conto anche del rischio da navigazione in rete, coprendo il cosiddetto cyber risk. Il problema è sentito, tanto che il 48% degli italiani dichiara di temere un attacco informatico.

Le compagnie di assicurazione più avanzate stanno pensando anche di associare alla polizza dei programmi software di facile utilizzo che la famiglia assicurata potrà scaricare. Si tratta di particolari antivirus che proteggono la casa anche dai rischi informatici in caso di uso di sistemi domotici. Qualche costo in più, dunque, per un servizio innovativo. La polizza del futuro è quella che offre garanzia congiunta per rischi tradizionali e cyber rischio.