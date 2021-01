Non ci sono solo le principali norme del Codice della Strada relative, per esempio, ai limiti di velocità. Ci sono molte altre prescrizioni forse meno note. Ed è vietato anche fare queste altre cose in auto se non si vogliono prendere multe salate. Per esempio occorre regolare in modo opportuno il volume dello stereo per non disturbare la quiete pubblica. Il volume della musica va regolato secondo parametri precisi. Il regolamento di attuazione al Codice della Strada stabilisce che non debba superare i 60 LAeq dB con misurazione effettuata al 10 cm dall’orecchio del guidatore. Il criterio residuale è che in ogni caso il volume non può essere così alto da recare pregiudizio per una guida sicura. Infatti il conducente deve sempre essere in grado di sentire i rumori esterni come il sopraggiungere di un’ambulanza o le sirene del camion dei Vigili del Fuoco.

La sanzione per musica troppo alta è molto pesante.

Vietato fare queste cose in auto

Si va da 41 a 168 euro. La musica va abbassata anche quando si è fermi e parcheggiati. Altrimenti si rischia il reato di disturbo alla pubblica quiete. Il fatto può essere denunciato alle Forze dell’Ordine anche da un solo cittadino infastidito.

Altro divieto riguarda la trasformazione della carrozzeria della vettura. Non si può modificare lo spoiler, né aggiungere luci sotto la carrozzeria. Gli interventi alla carrozzeria, al motore ed allo stesso stereo richiedono addirittura una modifica alla carta di circolazione.

La sanzione in questo caso è veramente molto seria. Oltre alla multa da euro 422 ad euro 1.697 è previsto il ritiro del libretto di circolazione.

Altro intervento assolutamente vietato è dipingere la carrozzeria come quella delle auto della Polizia o dei Carabinieri, che devono essere riconoscibili. Altrettanto vietata è l’installazione di sirene su veicoli privati.

Si può cambiare solo la marmitta, a patto di sostituirla con una di modello omologato.

Il colore delle luci, invece, deve essere rigorosamente quello di Legge. Le luci di posizione possono essere solo bianche o gialle. E gli stop rigorosamente rossi. Niente sostituzione, quindi, con portalampade variamente colorati.