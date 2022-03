Crescere su Instagram potrebbe essere più difficile del previsto. A molti piace aprire l’applicazione e trovare tanti like e nuovi follow. Senza contare che con la crescita dei numeri si può arrivare anche a discreti guadagni.

Il segreto principale è forse banale, ma non tutti ci riflettono: si cresce attraverso la realizzazione di foto e video di qualità. I contenuti realizzati su Instagram non devono avere tanto l’obiettivo di spingere la gente a seguire quanto quello di creare interesse. In questo modo, quindi, si otterranno followers.

L’algoritmo di Instagram valuta molto l’interazione delle persone: tanto più questa sarà elevata, tanto più sarà semplice per un profilo rimanere nel feed delle persone.

Un modo per far si che chi guarda le foto sia interessato al profilo di chi le pubblica è quello di creare un’identità visiva riconoscibile. Uno dei modi più semplici per poter ottenere questo risultato è quello di sfruttare sempre lo stesso filtro all’interno delle proprie foto, in modo da dare continuità ai contenuti creati. Questo escamotage può sembrare assurdo, ma in realtà è davvero geniale.

Utilizzare sempre lo stesso filtro per ogni tipo di contenuto, poi, permette all’algoritmo di indicizzarlo meglio. In questo modo, il contenuto creato si inserirà meglio in determinate categorie di ricerca e quindi sarà più facile da trovare. Ciò vuol dire un maggior pubblico e, di conseguenza, maggiore visibilità al profilo che ha postato il contenuto, quindi, maggiori follower!

Aumentare i follower su Instagram gratis e superare i 1.000 sarebbe possibile con questi 2 metodi geniali testati dagli influencer

Il concetto più importante dopo quello della qualità dei contenuti è l’interazione. Come si crea interazione al tempo stesso pubblicizzando un profilo? È facile, usandolo per lasciare like, commentare e seguire altri profili. Questo permetterà di avere risposte da altri utenti, like, visualizzazioni sul profilo: tutte interazioni utili a far crescere i propri follower.

Basta mettersi in mostra ogni tanto sulla piattaforma: un modo intelligente e funzionale per aumentare i follower su Instagram gratis. Si migliora la propria presenza online e si fa community.

Ma queste azioni non vanno fatte casualmente. Bisogna seguire una certa logica per massimizzare le possibilità di ottenere interazioni positive: commenti, like o i tanto sperati nuovi follower.

Un ottimo trucco è seguire e commentare profili grandi, già famosi, che però siano in linea con i contenuti del proprio profilo. Quindi, fotografi importanti se si postano i propri lavori fotografici, influencer di moda se si vuole seguire questa strada, eccetera. Anche i profili nuovi sono ottimi “bersagli”, perché anche loro sono interessati a crescere ricambiando.

L’algoritmo non valuta allo stesso modo tutte le interazioni. Nello specifico, per aumentare i follower su Instagram è bene cercare di ottenere, dal più importante al meno importante: commento, condivisione nelle storie, condivisione in DM, salvataggio in archivio, like. Ebbene sì, stupirà sapere che il like è la cosa meno importante!

Per poter ottimizzare il processo, in sostanza, è importante organizzare bene il contenuto con le cosiddette “call to action” e altri artifici per ottenere il miglior risultato.