L’inflazione sembra non fare più paura, e i mercati azionari americani continuano nel loro rialzo. Da inizio anno i prezzi sono saliti in media fra il 3 e il 5%. E questa percentuale è molto alta rispetto al modello storico che vede rialzi annuali intorno all’11%. Questo aspetto ci fa essere cauti, ma questo atteggiamento aumenta quando andiamo a leggere che i nostri oscillatori proprietari sono in ipercomprato. Questo ci fa ritenere che sono attesi movimenti di ritracciamento a Wall Street. Uscire dalle posizioni di breve termune? Sarebbe un grossolano errore e spieghiamo il perchè.

Investire con successo è anche questione di mente!

Diventa quasi normale che quando si vedono i propri soldi fruttare entri in gioco un poco d’ansia perchè si pensa che si potrebbe perdere quel guadagno. La cosa strana invece, è che quando si perdono dei soldi, si spera sempre che la situazione possa migliorare. Nel primo cosa si cerca di uscire dalla posizione prima possibile, nel secondo caso invece, si chiude la porta a doppia mandata.

La mente gioca brutti scherzi! A questo poi si associa il fatto che ognuno di noi ha delle predisposizioni mentali e caratteriali.

La giornata di contrattazione del 12 gennaio si è chiusa a Wall Street ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.189,97

Nasdaq C.

11.001,11

S&P 500

3.983,17.

Per il momento gli swing continuano a rimanere impostati al rialzo.

Attesi movimenti di ritracciamento a Wall Street, solo e soltanto se si verificheranno determinate condizioni

Quando gli oscillatori vanno in ipercomprato significa che la tendenza è ben definita. Non si deve dare al movimento alcun altro signficato. L’ipercomprato o ipervenduto non deve essere mai ravvisaato come un indicatore di imminente inversione di tendenza. Quello che conta è se verrano rotti al ribasso dei supporti nel primo caso, o nel secondo delle resistenze rotte al rialzo.

Ecco i livelli di supporto da monitorare da fino a lunedì:

Dow Jones

33.792

Nasdaq C.

10.787

S&P 500

3.937.

Questi sono i livelli che manterranno la tendenza al rialzo in chiusura di seduta. Fino a quando i prezzi si muoveranno sopra questi livelli, il rischio di ribassi superiori all’1% è davvero minimo. Per il momento quindi, nonostante ci sia un certo ipercomprato accumulato la migliore strategia da attuare sarebbe quella di mantenere le posizioni al rialzo anche di brevissimo. Il consiglio al momento è il seguente: far correre i prezzi e intervenire solo se verranno rotti dei supporti.