Ti è rimasta la chiave spezzata nella serratura? Davvero semplice il trucco per risolvere

La fretta, un movimento fatto male o una chiave in cattive condizioni ed ecco che succede il patatrac. Restare con una parte della chiave in mano e l’altra incastrata nella serratura da un forte senso di smarrimento.

Ma non disperare, la soluzione c’è e puoi trovarla anche tu con l’aiuto di qualche indicazione chiara e semplice. Non serve consultare internet per trovare il fabbro più vicino ma armarsi di pazienza e procedere secondo quanto stiamo per spiegare.

Ti è rimasta la chiave nella porta e non sai cosa fare: ecco una guida semplice

Innanzitutto devi valutare di che porta si tratta. Se la chiave è rimasta incastrata in una porta normale è possibile procedere con un ferro da uncinetto sottile. È importante procurare un ferro che sia il più sottile possibile, per riuscire ad inserirlo al meglio senza rovinare la serratura. Con l’estremità ad uncino puoi afferrare i dentini della chiave e cercare di estrarla senza fare danni. Puoi avvalerti anche di una pinza per afferrare la parte rotta man mano che fuoriesce.

La chiave potrebbe spezzarsi anche all’interno di un cilindro europeo. Questo è un cilindro più sicuro delle tradizionali serrature in quanto non lo si può forzare con il grimaldello. Ha un sistema interno costituito da più parti che si azionano in modo concatenato. Inoltre, è resistente ed è difficoltoso duplicarne le chiavi.

Cilindro a profilo europeo e porta blindata

Siamo tutti propensi a scegliere la massima sicurezza per la nostra casa e quindi tendiamo a preferire porte e serrature più inattaccabili. Nel caso in cui la chiave si spezza però, questa scelta potrebbe ritorcersi contro di noi. Ma non tutto è perduto, puoi anche in questo caso tentare di risolvere senza interpellare dei professionisti.

Se ti è rimasta la chiave spezzata nel cilindro europeo della tua porta blindata devi cercare prima di tutto una chiave integra che apre quell’uscio. Prendi poi una pinza con il beccuccio ed un martello.

Per fare questa operazione occorre molta manualità. Se ritieni di non averne, ti consigliamo di chiamare direttamente un fabbro per evitare che il danno si aggravi e le spese per ripararlo possano lievitare.

Cosa fare per estrarre la chiave rotta senza danneggiare la serratura

Inizia l’intervento inserendo la chiave integra dall’altra parte della serratura. Ovviamente entrerà solo in parte, perché si bloccherà trovando il pezzo rotto all’interno. Con il martello devi colpire debolmente la chiave affinché spinga il pezzo da estrarre. Con pazienza e mano leggera potresti arrivare ad intravedere il moncone che fuoriesce. A quel punto potrai afferrarlo con il becco della pinza per farlo uscire del tutto.

Se questa operazione non viene eseguita con estrema perizia, il pezzo incastrato potrebbe rompersi in pezzi più piccoli. A quel punto il danno sarebbe maggiore, perché la serratura dovrebbe essere cambiata. Un fabbro interverrebbe con strumenti specifici che non danneggiano i meccanismi di sicurezza della porta, riducendo la spesa al minimo. Se sei abile agisci, se non lo sei affidati.