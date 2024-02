5 rischi che chi investe nei mercati deve affrontare secondo Pictet AM

Investire il proprio capitale nei mercati può essere molto rischioso se non si sa che cosa si sta facendo. Potrebbe sembrare sia inutile ribadirlo, ma in realtà fin troppe persone si approcciano a questo mondo sottovalutandolo e finiscono per perdere molti soldi. Proprio per evitare ciò è importante essere consapevoli dei pericoli che si corrono e cercare il più possibile di evitarli. Il noto asset management Pictet ha fatto una lista dei rischi a cui si può andare incontro investendo i propri soldi nei mercati. Scopriamo quali sono.

Nessuno ha mai detto che investire in Borsa sia semplice. Tuttavia, certamente può essere molto redditizio se si impara come farlo e in che modo limitare le perdite.

Prima di tutto, però, è importante conoscere i rischi che si corrono. A questo fine, torna utile una lista redatta da un noto asset management e cioè Pictet. Scopriamo, dunque, quali sono i 5 rischi che chi investe nei mercati deve affrontare.

I tassi di interesse

Ci troviamo in un momento storico in cui le Banche centrali hanno fissato dei tassi di interesse piuttosto elevati. Ancora non ci è noto quando questi verranno riportati a livelli più bassi, dal momento in cui l’inflazione non ha raggiunto i livelli a cui BCE e FED -tra le altre- auspicano.

Pictet AM sottolinea che uno dei pericoli a cui gli investitori possono andare incontro è proprio la variazione dei tassi di interesse, i quali possono influenzare alcuni asset. Quanto più un investimento è a lungo termine – ricordano gli analisti di Pictet – tanto più si espone a questo rischio.

5 rischi che chi investe nei mercati deve affrontare: l’andamento di indici e azioni

L’andamento di indici e azioni fluttua di continuo e non è raro trovarsi davanti ad una discrepanza tra variazione attesa e reale. Questo è un altro rischio di cui chi investe nei mercati azionari deve tenere conto.

La volatilità

Un mercato caratterizzato da una notevole volatilità – cioè in cui il valore di un bene varia molto velocemente – è ricco di rischi per gli investitori.

Proprio per questo, in presenza di una simile situazione è bene valutare ancora meglio del solito gli investimenti che si stanno per effettuare.

Il rischio di cambio e il rischio merci

Questi sono gli ultimi due rischi segnalati da Pictet AM. Il rischio di cambio consiste nella variazione dei rapporti di forza tra due valute, che può portare notevoli conseguenze. Il rischio merci, invece, non è altro che la variazione del prezzo delle merci e si applica specialmente alle commodity (o materie prime).

