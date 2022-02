Immancabili nelle nostre cucine e dagli effetti apparentemente miracolosi. Tutti consigliano di usare bicarbonato o aceto per pulire la casa e per una buona ragione. Si tratta di due ingredienti naturali, che hanno delle qualità sgrassanti e igienizzanti. Aiutano a rimuovere sporco e incrostazioni. Aceto e bicarbonato fanno miracoli contro i cattivi odori e ci aiutano a far tornare splendenti come prima gli oggetti più diversi, dal bollitore della cucina, ai pavimenti, alla tazza del water. Ma a volte ci facciamo prendere un po’ troppo la mano.

Non sempre sono adatti

Presi dall’entusiasmo, molti decidono di provare bicarbonato e aceto praticamente su tutte le superfici di casa e persino per lavare il corpo, ma bisognerebbe fare attenzione. Uno dei miti più diffusi, ad esempio, afferma che il bicarbonato sia perfetto per sostituire il dentifricio. Ma si tratta di un’informazione falsa: il bicarbonato potrebbe a lungo andare rovinare lo smalto dei denti. Altri dicono che l’aceto faccia benissimo ai capelli. Attenzione però, perché questo metodo rischia di ottenere un pessimo effetto e far seccare i capelli. Ma non è solo nell’ambito della cosmesi che non sempre bicarbonato e aceto sono adatti. Dobbiamo anche fare attenzione alle superfici di casa.

Attenzione, tutti consigliano aceto o bicarbonato per pulire ma non dovrebbero mai essere usati su queste superfici per non rovinarle

Sia il bicarbonato che l’aceto sono sostanze che potrebbero risultare piuttosto aggressive in alcuni casi e. invece di detergere una superficie, rischiano di rovinarla. Vediamo in particolare in quali casi non dovremmo utilizzare né il bicarbonato né l’aceto.

Mai usare bicarbonato o aceto per pulire cuoio o pelle

Il primo materiale che non va affatto d’accordo con bicarbonato e aceto è il cuoio o la pelle. Sia che si tratti di calzature, sia che si tratti di borse, o di mobili tappezzati in cuoio, facciamo attenzione. Dovremmo pulire gli oggetti in pelle esclusivamente con prodotti appositi. Il bicarbonato potrebbe lasciare graffi e l’aceto rischia di macchiare il cuoio. Meglio non sperimentare.

Legno

Attenzione, tutti consigliano aceto o bicarbonato per pulire i mobili di legno o il parquet, ma dovremmo pensarci due volte. Il bicarbonato, anche in questo caso, può causare graffi e abrasioni. L’aceto invece rischia di provocare macchie che poi non vanno più via, soprattutto se l’oggetto in legno non ha subito un trattamento con impregnante.

Marmo

Niente aceto o bicarbonato sui piani in marmo: rischiano infatti di rovinare la sua lucentezza e rendere la superficie spenta e opaca. Per pulire il marmo sia in cucina che nel resto della casa, utilizziamo soltanto detergenti delicati appositi.

Un altro mito afferma che aceto e bicarbonato sarebbero perfetti per pulire gli scarichi di casa, questo non è sempre vero. Se vogliamo degli scarichi sempre liberi e profumati, proviamo questo altro metodo.