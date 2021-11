L’ipertensione è, purtroppo, uno dei disturbi più diffusi nella popolazione italiana e colpisce anche persone giovani. La pressione alta può renderci più vulnerabili a problemi cardiovascolari, come infarto o ictus, e ha sintomi certamente poco piacevoli.

Chi ha la pressione alta, infatti, potrebbe soffrire di mal di testa, vertigini, disturbi alla vista o perdite di sangue dal naso, che influenzano negativamente la vita quotidiana.

Per questo, molti assumono dei farmaci specifici per tenere sotto controllo la pressione. Purtroppo, però alcuni cibi, anche molto comuni, potrebbero interferire con questi farmaci. E tra questi cibi c’è anche un frutto invernale che in questa stagione troviamo sugli scaffali di tutti i supermercati. Vediamo di che frutto si tratta.

Attenzione se assumiamo farmaci per la pressione perché questo frutto invernale potrebbe essere controindicato

Ma di quale frutto stiamo parlando? Si tratta del banale kiwi. Il kiwi è un frutto ricco di sostanze preziose per il nostro organismo, quali vitamina C, vitamina K e vitamina E, oltre ad acido folico, potassio, fosforo, calcio e magnesio. E ovviamente è buonissimo e versatile. Purtroppo però, il kiwi può interferire con i farmaci per la pressione alta. E non solo. Può interferire con farmaci per la pressione, ma anche con anticoagulanti

Il kiwi purtroppo ha delle controindicazioni per chi assume farmaci per la pressione, ma anche farmaci come anticoagulanti o antiaggreganti. Per questo, è bene tenere sotto controllo il nostro consumo di questi frutti se soffriamo di problemi alla pressione o se assumiamo farmaci per il sangue. Quindi, attenzione se assumiamo farmaci per la pressione perché questo frutto invernale potrebbe essere controindicato.

Quali alimenti bisognerebbe limitare

Ovviamente, se abbiamo problemi di pressione, cercare il parere di un medico è fondamentale. Soltanto una figura professionale saprà consigliarci su quale dieta seguire.

Detto questo, vi sono alcuni alimenti che sono, generalmente, sconsigliati per chi soffre di ipertensione. Tra questi vi è il sale aggiunto. È consigliabile, quindi, limitare il sale negli alimenti, e durante la cottura dei cibi. Anche i grassi saturi sarebbero da limitare in caso di ipertensione. Tra questi i più comuni sono il burro, lo strutto, il lardo e le carni grasse in genere. Importante anche tenere sotto controllo il colesterolo, presente anche in questo caso soprattutto in prodotti animali come insaccati, frattaglie, latte e formaggi.

