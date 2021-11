Spesso le troviamo a gironzolare nel terriccio dei vasi. Oppure che si muovono sinuose in qualche parete di casa. La visione non è molto incoraggiante. Soprattutto per quanti provano un senso di fastidio in loro presenza. Infatti, hanno un colore marrone scuro e non sono molto belle da vedere. Inoltre, con le loro tante zampe sono in grado di sgattaiolare rapide per le pareti o negli spazi irraggiungibili. Aspetto questo che aumenta il senso di fastidio che potrebbero lasciarci.

Questo insetto è conosciuto come scutigera o come millepiedi domestico, ed è una presenza molto ricorrente nelle nostre case. Si tratta di un familiare dei millepiedi, anche se, per caratteristiche, rientra nella categoria dei chilopodi. Per quanto siano fastidiose da vedere, dovremmo sapere che la loro natura potrebbe tornare utile. È infatti una grande cacciatrice di molti insetti come scarafaggi, ragni e zanzare. Ciononostante, potremmo chiederci come prevenirne l’arrivo.

Le possiamo trovare in dispensa

In primo luogo dovremmo ricordarci che questi insetti sono attirati dall’umidità e da alcune tipologie di sporcizia: capelli, rifiuti organici e polvere dovrebbero essere dunque estirpate. Per quanto concerne l’umidità, dovremmo fare attenzione a luoghi quali le cantine e i garage. In questi casi infatti questi insetti potrebbero trovare terreno fertile per il loro accesso alla nostra casa. Occhio infine alle guarnizioni di porte e finestre, perché l’accesso potrebbe arrivare da là. Queste però sono soluzioni parziali. Non insetticidi o trappole ma questi comuni ingredienti per tenere le scutigere lontane dai nostri vasi.

Questi rimedi risultano particolarmente fastidiosi per alcuni insetti. E ciò che è di positivo è che sono molto facili da reperire. Probabilmente li abbiamo tutti già a disposizione nella nostra dispensa. La polvere da caffè, il pepe della Caienna ed i chiodi di garofano, infatti, sarebbero tutti alleati insospettabili per tenere alla larga le scutigere.

Il loro aroma intenso risulterebbe fastidioso per questi animaletti. Può essere per la componente piccante, oppure per il profumo. Rimane però il fatto che spargere queste sostanze in alcuni punti chiave come nelle cantine, potrebbe evitarci alcune brutte sorprese. Si tratta di repellenti naturali, che già dall’antichità vengono impiegati per gli scopi più vari. Nel caso della polvere di caffè, poi, il risparmio sarebbe davvero doppio. In primo luogo, infatti, potremmo utilizzare quei fondi di caffè di moka che comunque andrebbero buttati. In secondo luogo potrebbe evitare di comprarci degli insetticidi. Come se non bastasse, queste soluzioni evitano di dover uccidere animali, limitandosi ad allontanarli dagli spazi che abitiamo.

Sembrano dunque soluzioni ragionevoli per tutti.