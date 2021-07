Durante l’estate spesso ci concediamo del meritato relax. Purtroppo però, il caldo e alcune abitudini tipiche di questo periodo possono avere conseguenze anche gravi sulla nostra salute. Gli esperti ci avvertono di curare particolarmente l’igiene durante l’estate e per un buon motivo. Col caldo le infezioni in tutto il corpo si diffondono più facilmente. Ad esempio, abbiamo già parlato di quanto sia facile contrarre un’infezione al tratto urinario o la micosi. Però, dobbiamo anche fare attenzione se ad agosto proviamo fastidio in questa parte del corpo. Vediamo di quale si tratta e quali sono le sue cause così da eliminare il problema sul nascere.

Una parte del corpo molto sensibile

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

C’è una parte del corpo che ha bisogno di cure costanti se vogliamo evitargli problemi anche gravi. Infatti, questa non va in vacanza in estate, anzi, risulta anche più sensibile. Questo è dovuto soprattutto alle alte temperature che favoriscono la proliferazione dei batteri. Saranno poi loro a provocare infiammazioni e infezioni. Per questo, dobbiamo assolutamente cercare di prevenirle dando particolare cura all’igiene. La parte del corpo che dobbiamo tenere sotto stretta sorveglianza in estate è la bocca, in particolare i denti.

Attenzione se ad agosto proviamo fastidio in questa parte del corpo

Abbiamo parlato dell’influenza del caldo sulla nostra salute dentale, ma possono esserci altre cause dietro al nostro fastidio i denti. Infatti secondo i medici odontoiatri, durante l’estate siamo più portati a mangiare cibi ricchi di zuccheri come gelati e bibite zuccherate. Sappiamo bene che questo ingrediente è molto dannoso per i denti perché aggredisce lo smalto. In più, in questo periodo ci capita spesso di essere fuori casa e quindi non laviamo i denti subito dopo aver mangiato. Così la placca batterica ha la strada spianata per creare gengiviti, ascessi e carie. Se poi ignoriamo il problema troppo a lungo, l’infezione può raggiungere anche altre parti del corpo. Addirittura, può entrare nel sangue causando gravi malattie sino anche all’infarto. Insomma, vale davvero la pena dare le cure necessarie ai nostri denti per evitare simili conseguenze.

Cosa fare per tenere i denti in salute anche in estate

Innanzitutto, dobbiamo assolutamente lavarci i denti ogni volta che mangiamo. Quindi portiamoci dietro spazzolino e dentifricio. Assicuriamoci anche di non metterlo insieme ad altri oggetti come trucchi e spazzole per evitare che i batteri si diffondano. Quando proprio non riusciamo a usare lo spazzolino, utilizziamo delle gomme non zuccherate allo xilitolo. Se i nostri denti sono sensibili evitiamo i cibi molto freddi. In generale poi, dovremmo evitare cibi e bevande con zuccheri semplici, pensando anche che non fanno certo bene alla linea. Beviamo spesso, perché se la bocca si secca rimangono più a lungo nella bocca zuccheri e acidi.