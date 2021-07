Pochi sanno quali sono i cibi che non bisognerebbe assolutamente comprare ad agosto

Ogni stagione ed addirittura ogni mese ha i suoi prodotti. Acquistare fuori stagione significa rinunciare alla maggior parte delle proprietà nutrizionali e molto spesso anche al sapore. Pochi sanno davvero quali sono i cibi che non bisognerebbe assolutamente comprare ad agosto.

La stagionalità degli alimenti

Come è stato detto, comprare alimenti fuori stagione è altamente sconsigliato in quanto si tratta di prodotti coltivati in serre, quindi in modo non del tutto naturale. Anche se nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti sicuri, non hanno il sapore pieno e tutte le sostanze nutritive di quando questi alimenti sono coltivati nel periodo giusto.

In altri casi, questi alimenti sono importati. Il problema che si pone soprattutto in estate è il trasporto. Gli alimenti vengono trasportati nella maggior parte dei casi su strada in camion non sempre refrigerati. C’è, quindi, il rischio di proliferazione batterica, dovuta al grande caldo.

Le verdure che sono del mese di agosto sono tante: peperoni, carote, melanzane, fagiolini, zucchine, pomodori, piselli, rucola, patate novelle, cetrioli, lattuga, ravanelli, sedano, barbabietole e rabarbaro.

Per quanto riguarda la frutta, invece, troviamo: anguria, melone, pesche, albicocche, prugne, ciliegie, frutti di bosco, fichi, fichi d’india e nespole.

È facile, quindi, intuire quali sono gli alimenti da evitare ad agosto: sono tutti quelli che non sono di stagione. Sarebbe una buona abitudine tenere la lista degli alimenti di agosto sempre sotto mano, così da non incappare in errori.

Un altro fattore da considerare è il tragitto che si fa dal supermercato o dal negozio fino a casa. Evitiamo di comprare alimenti facilmente reperibili con il caldo torrido di questo mese. Se abbiamo intenzione, quindi, di comprare formaggi molto freschi come ricotta, crescenza o robiola, assicuriamoci di avere una borsa frigo in cui trasportarli. Stesso discorso vale per le verdure confezionate. Lo sbalzo termico ed il caldo molto forte provoca umidità all’interno della confezione, con possibile proliferazione di batteri.

Buona spesa a tutti.