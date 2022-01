Per gli occidentali il nuovo anno è già ufficialmente iniziato, mentre per tutto il Mondo orientale siamo ancora agli sgoccioli dell’anno vecchio. Infatti, il Capodanno cinese avrà luogo il prossimo 1 febbraio, data della seconda luna nuova successiva al solstizio di inverno. Questo periodo sarà consacrato alla Tigre, terzo segno della loro ruota zodiacale e ultimo sul podio nella leggenda della corsa degli animali. Al contrario di quanto comunemente si pensa, però, per questo segno sarà un anno pieno di ostacoli da superare. Per questo è necessario prestare attenzione, questo segno dell’oroscopo cinese per evitare un anno di sfortuna e tristezza deve assolutamente indossare questi indumenti. Vediamo insieme di quali si tratta.

Le caratteristiche e gli anni di nascita delle Tigri

L’anno della celebrazione del proprio segno è considerato un anno difficile perché le feste dedicate all’animale offendono Tai Sui, il dio del tempo. Secondo la tradizione non è infatti consigliabile esporsi a dei rischi riguardanti il denaro, i viaggi e gli investimenti. In particolare questo vale per le Tigri, che sono contraddistinte da un carattere impetuoso e aperto alla conflittualità. Per i prossimi 365 giorni sarebbe dunque meglio mettere da parte l’indole guerriera e temeraria e ricercare la riflessione e la tranquillità.

Da considerare che:

sotto l’elemento legno si trovano rispettivamente le annate del 1914 e del 1974;

il fuoco è invece tipico di quelli nati il 1926 e il 1986;

la terra è dei nativi del 1938 e del 1998;

il metallo invece è consacrato a quelli del 1950 e del 2010;

l’acqua alla fine è attribuibile alle persone venute alla luce nel 1962 e a quelle che sono nate e nasceranno nel 2022.

Attenzione, questo segno dell’oroscopo cinese per evitare un anno di sfortuna e tristezza deve assolutamente indossare questi indumenti

Vediamo quindi cosa si può fare per ridurre considerevolmente le avversità che tutte le persone nate in quegli anni si troveranno davanti. Il segreto risiederebbe nell’indossare qualcosa di rosso, un colore considerato beneagurante e protettivo. È importante quindi uscire sempre con una cintura di questa sfumatura oppure indossare della biancheria intima con questo genere di tonalità. Infine, nonostante sia più difficile, si può anche optare per delle solette rosse. Da evitare è invece il bianco. Questo nel Mondo europeo è associato alla purezza e alla castità, ma in Cina è adottato per i riti funebri.

