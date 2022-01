La fantasia è l’arma che fa la differenza tra una persona brava a cucinare e una che fa faville ai fornelli. Sperimentare nuove ricette e giocare con gli ingredienti è l’unico modo per preparare piatti che siano vere e proprie esperienze gustative.

In questo viaggio di sapori, anche un frutto conosciutissimo rappresenta la materia prima giusta per ingigantire i propri confini in cucina. Infatti, sono incredibili i modi di utilizzare il succo d’arancia in cucina senza bere la solita spremuta che tutti conoscono.

Alimenti freschi come le arance hanno un ottimo contenuto di Vitamina C e vale la pena farne il pieno, perciò ecco qualche ricetta originale per usarne il succo in cucina.

Non la solita merenda o colazione fruttata

Bisogna precisare che è possibile usare il succo d’arancia sia freddo che caldo. Questo apre un vero orizzonte, perché qualcuno potrebbe utilizzarlo per condire sfiziose insalate o per realizzare buonissime citronette. Ma il succo d’arancia è perfetto per conferire una nota acida ai risotti o come base per la realizzazione di salse calde.

Ancora, con il succo d’arancia è possibile preparare una pasta in abbinamento al tonno o a qualsiasi altro pesce.

Questo vale anche per i secondi piatti. Infatti, è famosissima l’anatra all’arancia e sono ottime le scaloppine impreziosite dal succo d’arancia. Vale la pena, poi, provare almeno una volta nella vita anche il merluzzo all’arancia.

Ma come usare questo frutto anche nei dolci? Tra panna cotta all’arancia, muffin agrumati e ciambelle, la scelta è davvero vasta. Ecco, però, una ricetta davvero sfiziosa per stravolgere la funzione della spremuta d’arancia.

Sono incredibili i modi di utilizzare il succo d’arancia in cucina senza bere la solita spremuta come in questo plum cake con i lamponi

Questo plum cake è un concentrato di dolcezza e sofficità e, per preparalo, occorreranno:

300 grammi di farina 00;

150 grammi di yogurt bianco;

il succo e la scorza di un’arancia;

una bustina di lievito;

4 uova medie;

350 grammi di lamponi;

180 grammi di zucchero;

100 millilitri di olio di semi.

Invece, per la glassa, serviranno:

250 grammi di zucchero a velo;

5 cucchiai di succo d’arancia.

Bisognerà montare uova e zucchero, aggiungere l’olio e succo e scorza d’arancia. Poi, aggiungere yogurt, farina, lievito setacciato e i lamponi. Cuocere a 170 gradi per 50 minuti in uno stampo imburrato e infarinato.

Per la glassa, basterà mescolare succo d’arancia e zucchero a velo. Una volta intiepidita, usare la glassa per ricoprire il dolce e, a piacere, decorare con qualche lampone.

Approfondimento

Nessuno vuole perdersi questa torta fruttata perché è strabiliante e si prepara velocemente.