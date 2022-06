Il mondo di internet, si sa, offre sempre nuove opportunità ai truffatori senza scrupoli che cercano di rubare soldi alle loro vittime. E dato che ormai abbiamo praticamente tutti uno smartphone che si collega alla rete, il “bacino” di potenziali vittime dei truffatori è ormai enorme. Ma ci sono alcune tecniche comuni che i malintenzionati utilizzano per aggirare le nostre difese e avere accesso ai nostri dati e, ancora peggio, ai nostri conti correnti. Ce n’è una in particolare che ultimamente si sta diffondendo sempre di più: vediamo quale.

I truffatori ci fanno credere che abbiamo un pacco in consegna

In cosa consiste la truffa? Semplicissimo: i truffatori vogliono convincere le vittime a installare un’app maligna che poi entrerà nel loro conto corrente. Per farlo, fanno leva sulla psicologia delle persone. La truffa si svolge in questo modo: la vittima riceve un SMS riguardante la presunta consegna di un pacco. Per avere informazioni sulla consegna e tracciare il pacco, le viene chiesto di cliccare su un link all’interno dell’SMS. È qui che molti cadono nella trappola.

Attenzione, questa truffa ci fa credere che abbiamo un pacco in consegna ma in realtà ci svuota il conto

Se il malcapitato clicca sul link, il telefono ci chiederà di installare un’app di “gestione messaggi vocali” per ascoltare un fantomatico messaggio vocale riguardo alla consegna del nostro pacco (che ovviamente non esiste). Se installiamo l’app, il danno è fatto.

L’app maligna ruba dati delle carte, dati di accesso e contatti telefonici

Se ingenuamente diamo al nostro telefono il permesso di installare l’app, questa attiverà un virus che accederà ai nostri dati più sensibili: informazioni sulle nostre carte di credito, profili social, rubrica e altro. Inoltre, l’app manderà lo stesso messaggio SMS a tutti i nostri contatti telefonici, alla ricerca di nuove vittime. Ma come possiamo difenderci?

Mai cliccare su link all’interno di SMS

Attenzione, questa truffa ci fa credere che abbiamo un pacco in consegna, ma non è la sola a fare leva sulla nostra ingenuità e curiosità. Per difenderci, applichiamo alcune semplici regole: non clicchiamo mai e poi mai su link all’interno di SMS, soprattutto se non conosciamo personalmente chi ci ha mandato il messaggio. Non installiamo app che non provengono dallo store ufficiale di Apple o Google e, soprattutto, installiamo un buon antivirus (anche quelli gratuiti vanno bene) sul nostro telefono, e manteniamolo aggiornato. Facciamo attenzione anche alle mail, non soltanto agli SMS, in particolare teniamo gli occhi aperti se riceviamo un’email che sembra provenire da Google ma in realtà è sospetta.

