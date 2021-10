A chi non è mai capitato di ricevere delle e mail palesemente truffaldine sulla propria casella di posta? In questo caso, la cosa migliore da fare è cestinarle senza nemmeno aprirle.

Purtroppo però, i criminali informatici diventano sempre più astuti. Cercano sempre nuovi modi non soltanto per superare i filtri antispam della nostra casella di posta, ma anche per catturare la nostra attenzione.

E nelle ultime settimane si sta diffondendo nelle nostre caselle di posta una e mail particolarmente insidiosa. Sembra, infatti, provenire da Google, il gigante informatico. Fidandosi di un mittente così importante, molti aprono questo messaggio e rimangono vittime di truffa. Ma ecco come riconoscere e che cosa fare nel caso in cui ricevessimo questa e mail.

Attenzione, questa e mail sembra provenire da Google ma è una truffa per svuotarci il portafoglio

Il contenuto della e mail di truffa è sempre lo stesso, che deve immediatamente far accendere una spia nella nostra mente. Riceviamo un messaggio che ci vuole far credere che abbiamo vinto una grossa somma di denaro, o che un nostro parente è in difficoltà e ha bisogno di soldi, o che dei potenziali partner attraenti ci attendono a pochi metri da casa nostra. Tutte frottole, in realtà si tratta di truffe. Ma il problema è che i nuovi truffatori hanno trovato il modo di sfruttare i servizi Google per promuovere i loro messaggi.

I criminali usano i servizi Google per superare i filtri antispam

Come fanno i criminali a sfruttare i servizi Google? Il trucco è semplice: utilizzano i servizi di Google Calendar e Google Drive per farci arrivare una notifica via e mail.

Per esempio: il truffatore creerà un evento su Google Calendar utilizzando la nostra casella di posta. Ora, Google ci manderà una notifica per avvisarci che siamo stati invitati ad un evento. Ma la notifica conterrà il messaggio del truffatore.

Anche con Google Drive è possibile utilizzare questo trucco. Il truffatore crea una presentazione Google in cui inserisce la nostra mail e un messaggio di ricatto o di spam.

A questo punto Google ci invierà una e mail per avvisarci che siamo coinvolti nella presentazione. Il truffatore riesce così a superare i filtri antispam.

Come difendersi

Difendersi è facile. La prima regola è non cascarci: se riceviamo messaggi con richieste di denaro o notizie di grandi vincite, diffidiamo sempre. Segnaliamo la mail come spam, e non clicchiamo sui link presenti all’interno.

C’è anche un’altra truffa che circola su Gmail in questo periodo: attenzione, non facciamoci ingannare da questa email truffa che molti stanno ricevendo su Gmail.